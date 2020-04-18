Хроники коронавируса: главные события в мире 18 апреля (обновляется)

Мир

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, как пройдет празднование Пасхи в странах Восточной и Юго-Восточной Европы 19 апреля. ВОЗ призывает верующих воздержаться от посещения храмов, чтобы избежать всплеска новых случаев заражения коронавирусом. Власти пытаются договориться со священнослужителями, используя разные методы.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 18 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:35 во всем мире выявлено 2 миллиона 251 тысяча 817 случаев заражения коронавирусом. Скончались 154 тысячи 311 инфицированных. Выздоровели 574 тысячи 398 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 18 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 523 тысячи 108 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 130 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 18 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 5 106 инфицированных COVID-19. За сутки — 444 новых случая. Скончались 133 больных. Выздоровели 275 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает третье место по числу зараженных. Россия удерживает первое место, Беларусь вышла на второе.

09:15

В Китае за последние сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них — это люди, прибывшие в страну из-за рубежа. Общее число инфицированных составило 82 тысячи 719 человек. Скончались 4 632 человека.

08:17

По всей территории США прокаталась волна протеста. Тысячи американцев, нарушая действующие во многих штатах запреты на массовые собрания, вышли на улицы, требуя разрешить работу предприятий, магазинов, небольших фирм. Люди несли плакаты «Факты, а не страх», «Открывайте сейчас!», «Любой бизнес важен», «Нам нужна работа!».

Большинство демонстрантов были без защитных масок и не соблюдали безопасную дистанцию. Президент Дональд Трамп тут же поддержал соотечественников, разместив в Twitter восторженные комментарии. «Освободим Миннесоту! Освободим Мичиган! Освободим Виргинию!» — написал президент и тут же подверг критике губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо за то, что тот открыто отказался выполнять рекомендации Белого дома по снятию ряда ограничений.

07:35

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на утро 18 апреля зарегистрировано 137 тысяч 439 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 3 609 новых случаев. Скончались за последние 24 часа 242 человека. Общее число смертей составило 4 110. Выздоровели более 86 тысяч пациентов.

05:59

При правительстве США создается специальная рабочая группа, которая должна помочь властям преодолевать последствия пандемии и разрабатывать стратегии экономического восстановления страны. В нее войдут известные политики и бизнесмены, общественные деятели. О своем участии в работе группы уже заявили звезда Голливуда, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, бывший глава компании Disney Боб Айгер, генеральный директор Apple Тим Кук.

05:17

Президент России Владимир Путин разрешил российским чиновникам отчитаться о доходах в августе вместо предусмотренного законом апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Более поздний срок подачи деклараций обусловлен реализацией «комплекса ограничительных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19».

04:48

Президент США Дональд Трамп предположил, что число жертв коронавируса в стране может достичь в итоге 65 тысяч человек. Ранее он давал более мрачный прогноз — до 200 тысяч смертей. Трамп теперь считает, что ситуация с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах улучшилась. Он объясняет это «различные мерами, принятыми властями разных штатов». При этом президент отметил, что лично он уверен, что в некоторых штатах меры «слишком жесткие». Трамп также объявил на брифинге, что американским фермерам в ближайшее время будет выделен пакет помощи в размере 19 миллиардов долларов.

В США выявлено уже 710 тысяч 272 инфицированных коронавирусом. Скончались 37 тысяч 175 пациентов.

04:03

В России глава Русской православной церкви патриарх Кирилл еще в конце марта призвал верующих соблюдать предписания властей, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, и не ходить в храмы. По данным РПЦ на 16 апреля, в Москве коронавирус выявлен у 24 священнослужителей, еще у 31 есть симптомы коронавируса, но диагноз не подтвержден.

Тем не менее, закрывать или не закрывать храмы РПЦ на Пасху в каждом регионе РФ решалось по-своему. Сообщается, что церкви не будут закрыты для прихожан в 43 из 85 регионов. Такие данные предоставили епархии РПЦ и пресс-службы глав регионов. В остальных 42 регионах власти смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для верующих. Кроме того, местными властями введены карантинные меры различной степени жесткости. В некоторых регионах России жители вообще не имеют права выходить на улицу, кроме как за покупками в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.

В России выявлено более 32 тысяч инфицированных. Скончались 273 пациента.

03:14

В Беларуси, где, в отличие от большинства других стран Восточной Европы, меры борьбы с распространением коронавируса минимальны и носят в основном рекомендательный характер, для участия верующих в пасхальных богослужениях нет вообще никаких ограничений. Президент Беларуси Александр Лукашенко еще 13 апреля заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда обязательно пойдет. А вот митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху и молиться дома. «Бог вас услышит», — сказал он.

В Беларуси выявлено 4 779 инфицированных коронавирусом. Скончались 42 пациента.

02:14

В Грузии, несмотря на введенный на время пандемии запрет не собираться более трех человек в одном месте, церковь смогла добиться того, чтобы власти не закрывали храмы на Пасху. Как уже сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Грузии Ираклий Чиковани одобрил специальные правила, соблюдение которых позволит не нарушать все нормы безопасности, установленные Минздравом страны. В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в небольших церковная служба будет проходить без прихожан — только с участием духовных лиц и церковных служителей.

В Грузии выявлено 370 инфицированных коронавирусом. Скончались 3 пациента.

01:47

Болгарская православная церковь договорилась с властями о том, чтобы проводить пасхальные богослужения на улице перед зданиями храмов. Таким образом посетители смогут соблюдать предписанную властями дистанцию в два метра. При этом некоторые епископы в Болгарии призвали верующих оставаться дома на пасхальных праздниках.

В Болгарии выявлено 865 инфицированных коронавирусом. Скончался 41 пациент.

01:03

В Румынии вход для прихожан в храмы на Пасху запрещен. Клирики и волонтеры в защитных масках и одноразовых перчатках по желанию верующих пронесут от дома к дому зажженные во время богослужения пасхальные свечи и раздадут пастве освященные куличи. Полиция будет строго следить за соблюдением правил безопасности. Правительство уведомило об этом патриархат Румынской православной церкви.

В Румынии выявлено 8 067 инфицированных коронавирусом. Скончались 411 пациентов.

00:35

Президент Сербии Александр Вучич продлил комендантский час на Пасхальные праздники. Жителям запрещено покидать дома до 5 часов утра понедельника, 20 апреля. Свое решение Вучич принял вопреки призыву Синода Сербской православной церкви разрешить верующим покидать дома 19 апреля с 5 до 10 часов утра, чтобы посетить пасхальное богослужение. Президент не внял этой просьбе. Он напомнил, что от заражения коронавирусом в Белграде умер епископ Сербской православной церкви.

В Сербии выявлено 5 690 инфицированных коронавирусом. Скончались 110 пациентов.

Примеру Сербии последовали Северная Македония, Черногория и Греция. В этих странах пасхальные богослужения пройдут без паствы в пустых храмах.

В обзоре за 17 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, количество смертей от коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч. Продолжается острая дискуссия относительно происхождения вируса. Большинство ученых и экспертов утверждают, что речь идет о естественном возникновении его у летучих мышей, от которых вирус затем передался другим животным, а от них — человеку. Однако все громче звучат голоса тех, кто уверен в искусственном происхождении нового коронавируса в одной из китайских лабораторий в Ухане. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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