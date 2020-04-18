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Обмен пленными: названа причина отказа экс-боевиков возвращаться в ОРДЛО (видео)
Бывшие террористы «ЛНР» отказались возвращаться к боевикам в ходе обмена пленными, так как боялись оказаться в тюрьме на неподконтрольной Украине территории и подвергнуться издевательствам. Об этом написал в Facebook освобожденный из плена журналист Станислав Асеев.
«Многие искренне удивляются, почему эти парни, которые воевали за „ЛНР“, отказываются возвращаться в родную „республику“. А между тем — удивляться нечему. В феврале 18-го меня перевели в 5-ю камеру „Изоляции“, где на втором ярусе нар сидел бледный, как стена, Серёжа Гармаш — один из тех, кто вернулся в „ДНР“ по обмену. Сидел со спиленными напильником зубами. Правда, спилили их ему не в „Изоляции“ (куда он попал после вскрытия вен), а на Боссе, где ещё одна тюрьма у „республики“. Позже к нам попадёт его друг — Володя Бирюков, тоже „счастливо вернувшийся“. Володя в Донецке узнал, что такое „тапик“. Ну, а третий „враг народа“ сидел в первой камере. Все — с обмена. Поэтому парень на видео и говорит — „мы в расчете“. Зубы ещё никому не мешали», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее на Донбассе завершился второй этап обмена пленных. Из оккупированных районов Луганской области на подконтрольную Украине территорию вернулись 11 человек.
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