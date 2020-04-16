Боевики "ДНР" заявили о начале нового обмена пленными

Украина

Утром 16 апреля на оккупированной территории началась активная подготовка к обмену пленных. На линию разграничения в районе Горловки прибыл автобус, в котором, как полагают, находятся бывшие пленные боевиков «ДНР». Людей обещают передать украинской стороне. После этого коридор из оккупированной Горловки к КПВВ «Майорское» снова закроют.

Точное количество лиц, находящихся в автобусах, и полные списки на обмен уточняются. На место прибыли представители «Красного креста», миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

Параллельный обмен удерживаемыми лицами готовят боевики «ЛНР». Там объявили, что готовы провести обмен по формуле «11 на 8».

Напомним, бывший узник боевиков «ДНР» Станислав Асеев обратил внимание, что обмен готовится не по принципу «всех на всех». По данным Асеева, боевики готовы передать украинской стороне восемь человек из Донецка и 10−11 — из Луганска.

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