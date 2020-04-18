Спорт

Миколенко рассказал, кто из футболистов «Динамо» и сборной дольше всех делает прическу перед выходом на поле (фото)

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко во время общения в прямом эфире на Instagram-странице УАФ рассказал, кто из его партнеров по клубу и национальной команде дольше всех делает прическу перед выходом на матч. Напомним, что у самого 20-летнего динамовца, который в первой же игре в «основе» сборной вместе с партнерами «съел» Криштиану Роналду, с этим проблем нет,

«Когда я подстригся на лысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять, мне так удобно. Проснулся и ничего не нужно поправлять — умылся и пошел.

Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в «Динамо» к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. А если в сборной — не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка.

Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит — 120-я минута, а у него все стоит", — рассказал лучший молодой футболист чемпионата Украины прошлого сезона Виталий Миколенко.

В день дебюта в «основе» сборной Украины Виталий Миколенко успел оценить и прическу Криштиану Роналду

Кстати, Виталий Миколенко прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов, заявив, что ничего не знает о предложениях от «Вест Хэма», «Марселя» и «Наполи», о которых писали в СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лысый Виктор Цыганков добавил работы юным футболистам.

Фото Getty Images, ffu.ua

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