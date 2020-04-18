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Украина

Жители Киева и области продолжают страдать от жуткого смога (видео)

12:01 18 апреля 2020 59
Смог в Киеве
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Киев второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Так, индекс загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на утро 18 апреля составляет 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. При этом на севере украинской столицы этот показатель вырос до 318 пунктов.

Таким образом, норма превышена почти в пять раз, а на севере Киева — более чем в шесть раз.

Жители Киева и области делятся в сети видео загрязненного воздуха. Так, в Telegram-канале «Киев оперативный» было опубликовано видео, снятое квадрокоптером над Ирпенем Киевской области. Из-за большой задымленности на видео невозможно ничего разглядеть.

Как писали «ФАКТЫ», смог в Киеве был спровоцирован лесными пожарами в Житомирской области.

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