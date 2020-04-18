Спорт

Допраздновался: в этот день забит один самых курьезных голов в истории футбола (видео)

18 апреля исполняется 16 лет одному из самых курьезных голов в истории футбола, забитому в матче чемпионата Германии «Шальке» — «Байер» (2:3).

Героем дня тогда, в 2004-м, стал голкипер-бомбардир леверкузенцев Ханс-Йорг Бутт (на фото). В ходе поединка штатный пенальтист «Байера» поразил ворота хозяев с 11-метровой отметки, но так долго праздновал с одноклубниками успех, что футболист «Шальке» Майк Ханке разыграл с партнером мяч в центре поля и дальним ударом поразил пустые ворота.

Отметим, что Бутт, кроме «Байера», выступавший также за «Гамбург», «Бенфику», «Баварию» и сборную Германии, забил с пенальти 26 мячей в бундеслиге и три — в Лиге чемпионов. Причем в еврокубках от голкипера-голеадора каждый раз страдал «Ювентус» (дважды Бутт с «точки» переиграл Джанлуиджи Буффона и один раз — Эдвина ван дер Сара).

Кстати, после завершения карьеры Ханс-Йорг Бутт полностью отошел от футбола и занимается семейным бизнесом, который связан с грузовыми перевозками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Германии забили самый нелепый пенальти после нарушения правил запасным футболистом.

Фото ФК «Байер»

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