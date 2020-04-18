Синоптик рассказала, порадует ли погода дождями на Пасху

Украина

Смог, досаждающий жителям Киева и окрестностей, может рассеяться уже 19 апреля. Синоптик Наталья Диденко порадовала, что на Пасху возможны небольшие дожди в северных областях. Есть надежда, что осадки могут потушить лесные пожары в Житомирской области и устранить первопричину едкого запаха гари в воздухе.

«Дожди, хоть и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и в Приазовье. Речь не идет о ливнях или об обильных осадках, но у нас сейчас каждая капля — на вес золота», — уточнила синоптик.

Штормовых порывов 19 апреля не ожидается. Северо-западный ветер будет умеренным, до 5−10 метров в секунду. По прогнозам синоптика, перемены ветра стоит ждать не ранее 25 апреля.

В Пасхальную ночь возможны заморозки до −2…−3 градусов, днем до +12 на севере и западе страны и до +17 в южных областях.

Напомним, бушевавшие 10 дней пожары в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить только после дождя 14 апреля. Позднее в районе ЧАЭС снова было замечено возгорание.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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