Происшествия

Страшно кричали в огне: во время пожара в природном парке на Сумщине погибли редкие птицы

В Сумской области горел природный парк «Гетьманский». Очаг возгорания находился возле села Буймеровка Ахтырского района. Работники природоохранного парка уверены, что пожар был не случайным, а возник по вине людей, как, например, в природном парке «Голосеевский». Возможно, что огонь вышел из-под контроля во время сжигания сухой травы жителями села.

Пожар начался ночью и быстро распространился по территории. В огне оказались заросли камыша, где успели обустроить гнезда птицы, в том числе и редкие представители фауны, внесенные в Красную книгу.

«Жутко было слышать, как кричали птицы в огне», — говорят представители национального природного парка.

Вместе с птицами в огне оказались и другие представители дикой природы: млекопитающие, рептилии. Уничтожена вся полезная микрофлора почвы.

Пожар потушили под утро, огнеборцы не дали пламени распространиться на лес. Также благодаря усилиям пожарных удалось отвернуть угрозу от ближайших сел Буймеровка, Михайлово, Гай-Мошенка.

Напомним, в последние дни пожарами охвачена вся Украина. В Одесской области горел Нижнеднестровский природный парк, в Карпатах возник пожар в природном парке «Синевир».

Фото getmanski. park/Facebook

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