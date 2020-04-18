Украина

В такой воде даже вирус не выживет: сеть взбудоражило фото из Крыма

Пока экологи предупреждают об иссякающих запасах воды в Крыму, а оккупационная администрация утверждает об отсутствии угрозы, жители Севастополя могут прямо в квартире убедиться, кто прав. Из кранов в домах течет ржавая вода с частичками песка.

Фото опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. С таким качеством воды рекомендация чаще мыть руки действительно звучит, как издевательство.

Комментаторы в соцсетях усомнились, что вода вообще проходила очистку и подготовку.

Напомним, после бесснежной зимы в Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище — одно из крупнейших искусственных водоемов полуострова. В феврале специалисты подсчитали, что запасов воды в Крыму осталось на 100 дней.

Фото KrimRt/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter