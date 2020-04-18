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В такой воде даже вирус не выживет: сеть взбудоражило фото из Крыма
Пока экологи предупреждают об иссякающих запасах воды в Крыму, а оккупационная администрация утверждает об отсутствии угрозы, жители Севастополя могут прямо в квартире убедиться, кто прав. Из кранов в домах течет ржавая вода с частичками песка.
Фото опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. С таким качеством воды рекомендация чаще мыть руки действительно звучит, как издевательство.
Комментаторы в соцсетях усомнились, что вода вообще проходила очистку и подготовку.
Напомним, после бесснежной зимы в Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище — одно из крупнейших искусственных водоемов полуострова. В феврале специалисты подсчитали, что запасов воды в Крыму осталось на 100 дней.
Фото KrimRt/Twitter
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.