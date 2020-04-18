Спорт

Первый в украинском футболе легионер из Швеции Густав Свенссон, в активе которого пять поединков в футболке сборной страны, в интервью изданию Aftonbladet рассказал, как в 2014 году во время выступлений за симферопольскую «Таврию» покидал Крым.

По словам 33-летнего шведа, выступающего сейчас за американский клуб «Сиэтл Саундерс», тогда у него в гостях находилась его девушка с родителями. После одной из тренировок Свенссон увидел, что у него было около 300 пропущенных вызовов. Позже, как отметил швед, он узнал, что Россия приняла решение ввести в Крым войска.

«Первое, о чем думаю, вспоминая пребывание в Украине, как мы покинули страну. Очень сильное и неприятное воспоминание. Как будете себя чувствовать, когда российский солдат проводит перед вашим лицом дулом автомата? Хотел бы не знать ответа, но знаю.

Все началось с беспорядков в Киеве в ноябре и декабре 2013 года. Люди, которые хотели сближения с Евросоюзом, выступили против правительства, которое стремилось укрепить связи с Россией. Когда вернулся в Украину после зимнего перерыва, в Киеве уже шла полномасштабная война.

В феврале 2014 года в общественных учреждениях начались беспорядки. Русские в Симферополе выступали против украинцев. Затем русские ночью захватили здание местного парламента. Жизнь продолжалась, хотя на улицах становилось все больше солдат, и мы не знали, кто они.

В последний вечер в Украине мы сидели в ресторане, играла украинская музыка, но на другой стороне улицы стоял снайпер. На следующий день начался хаос. Я прочитал, что Путин просто приказал русским вторгнуться в Крым. Они закрыли аэропорты, но я попросил клуб предоставить мне транспорт с водителем, чтобы уехать с семьей.

На блокпосту при выезде из города нас остановили вооруженные русские. Зашли в автобус, начали светить в лицо, спрашивать, кто мы и зачем уезжаем. Нужно было показать паспорт и все объяснить перед дулом автомата. Никогда не забуду тот страх.

Мы добирались в Донецк, чтобы оттуда вылететь из страны. А буквально через несколько недель донецкий аэропорт был уничтожен. Его буквально разнесли на мелкие кусочки, и об этом было совершенно нереально думать", — рассказал Густав Свенссон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родившийся в России экс-футболист сборной Украины Александр Алиев ответил на вопрос: «Чей Крым?»

Фото с сайта Федерации футбола Швеции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter