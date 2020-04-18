Коронавирус в Госпогранслужбе: число инфицированных растет

Украина

Среди пограничников обнаружены новые случаи заражения коронавирусом. Первый заболевший был выявлен в Закарпатской области. Спустя несколько дней заболели трое военнослужащих в том же подразделении.

Диагноз пограничникам подтвердили наиболее точным методом — ПЦР-тестом. С 15 апреля пограничники находятся на самоизоляции, но под медицинским наблюдением. Состояние заболевших удовлетворительное, температура нормальная.

Пограничники считаются категорией риска по коронавирусу, поскольку ежедневно контактируют с большим количеством людей, среди которых могут быть и заболевшие.

В Госпогранслужбе говорят, что из-за выявленных случаев заболевания отправили на обсервацию и самоизоляцию около 150 пограничников. Проверяются контактные лица военнослужащих.

Напомним, в Украине подтверждены более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Есть первые заболевшие в Национальной гвардии, и в Вооруженных силах.

Фото dpsu.gov.ua

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