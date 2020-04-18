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Украина

Российский военный в прямом эфире рассказал, как ездил воевать на Донбасс и сколько за это получал

22:20 18 апреля 2020 1604
военный
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Кадровый военный из России откровенно рассказал, как участвовал в войне на Донбассе. Россиянин, судя по всему, не разобрался, кто его собеседник, а потому не использовал пропагандистские штампы, а в подробностях описывал свое участие в боевых действиях и без стеснений называл суммы заработков на войне.

Случай произошел в эфире «Вата Шоу», обращает внимание «Диалог». Военного идентифицировали: его зовут Владимир Нитошин, а проживает он в российском городе Ясная.

«Я уже был, если честно, в Украине… Не горю желанием снова туда ехать», — заявил россиянин. Он признался, что пересекал линию разграничения с оккупированными территориями, но на подконтрольную Украине территорию далеко не заезжал. На Донбассе россиянин охранял пост, брал в плен украинских военнослужащих, приехавших забирать погибших.

За участие в боевых действиях россиянин получал доплату — 200 рублей в сутки. Зарплата составляла 50 тысяч рублей в месяц. Вернувшись в Россию, Нитошин оформил себе военную пенсию.


Напомним, в интервью «ФАКТАМ» видеоблогер Андрей Полтава рассказал, какова цель его проекта «Вата Шоу» и как правильно разоблачать мифы российской пропаганды. Суть шоу состоит в онлайн беседах с россиянами по поводу политики. Однажды Полтаве удалось заставить россиянку публично извиниться за слова «Крым — наш».

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