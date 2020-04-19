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Украина

Пасха на фронте: в субботу было жарко, в воскресенье — тишина

8:55 19 апреля 2020 76
военный
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил Пасхальная ночь прошла тихо. С начала суток вражеские войска активности не проявляли. Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Тишина на фронте особенно ощутима на контрасте с прошедшими сутками. 18 апреля российские оккупационные войска пять раз открывали огонь по украинским позициям. Враг вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основная часть обстрелов пришлась на позиции, закрепленные за оперативно-тактической группировкой «Север». Из крупнокалиберных минометов враг обстреливал позиции защитников Луганского и Травневого.

За сутки трое украинских военнослужащих были ранены. Объединенные силы подавили активность врага ответным огнем из штатного вооружения. По данным разведки ООС, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

Напомним, пока нет прогресса в переговорах о новых участках разведения на Донбассе. Враг продолжает применять на фронте тяжелое вооружение: минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Фото Міністерство оборони України/Facebook

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