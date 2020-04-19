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Игорь Суркис блеснул мастерством и бросил вызов игрокам и тренерам «Динамо» (видео)
Спортсмены, которые из-за карантина остались без соревнований и вынуждены приостановить полноценный тренировочный процесс, придумывают ради развлечения разнообразные челленджи.
Не остался в стороне от всеообщих трендов и президент «Динамо» Игорь Суркис. Бессменный руководитель киевского клуба на протяжении последних 18-ти лет, сидя на стуле, набил мяч ногой 40 раз, после чего «передал эстафету» футболистам и тренерам «бело-синих». Видео опубликовала на своей странице в Instagram Яна Суркис, дочь Игоря Михайловича.
Болельщики в комментариях оценили мастерство президента «Динамо». «Вот и усиление на следующий сезон», «Вместо Беседина пахана на поле надо выпускать», «Я думаю, так большинство футболистов не сделает», — написали фанаты.
Напомним, что после 23-го тура, который пока стал последним перед введением карантина, «Динамо» делит второе-третье места с луганской «Зарей», правда, уступая сопернику по соотношению личных встреч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко запустил необычный челлендж, помыв дома в Лондоне окна.
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