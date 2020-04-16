Не верь глазам своим: украинская красавица Билодид запустила новый челлендж (видео)

Спорт

Лучшая спортсменка Украины прошлого года, двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид, о которой недавно сняли документальный фильм, в условиях карантина запустила новый челлендж. 19-летняя красавица-спортсменка разместила в Instagram видео, на котором она подтянулась на перекладине… 67 раз.

«Давайте начнем #pullupschallenge, мой подход — 67 попыток, опубликуйте свой результат и отметьте меня», — написала дзюдоистка.

Напомним, что в 2019 году наша соотечественница второй раз в карьере завоевала «золото» взрослого чемпионата мира, проходившего в Токио, а также победила на II Европейских играх в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид восхитила соблазнительной фигурой на пляже.

Фото Instagram

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