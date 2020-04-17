- 10:15 Дым и смог в Киеве: спасатели объяснили, что происходит
- 10:07 Возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт: фото с места событий
- 09:48 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:36 Полуголая Седокова с молодым любовником взбудоражили сеть пикантным фото в ванной
- 09:35 В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару: подробности и фото с места трагедии
- 09:35 Ярмоленко на карантине освоил новую «профессию» и запустил челлендж
- 09:35 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:33 Белка украла сладости, оставленные на крыльце дома, и прославилась
- 09:32 Социолог оценил угрозу масштабных протестов в Украине
- 09:28 Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)
- 09:16 Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо похвасталась идеальной фигурой в 51 год
- 09:11 "Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками
Ярмоленко на карантине освоил новую «профессию» и запустил челлендж (видео)
Футболист английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, находясь на карантине, проявил себя в новом «амплуа». Пока его партнеры по национальной команде Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обыгрывали в FIFA 20 сборную Польши, Андрей взял в руки чистящее средство и решил помыть окно в своей квартире, чтобы наслаждаться видами Лондона из своего жилища.
«Ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?» — спрашивает футболист на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.
Отметим, что на счету Ярмоленко в нынешнем сезоне 15 матчей за «Вест Хэм» в английской Премьер-лиге. Последний раз украинец выходил на поле 14 декабря в матче с «Саутгемптоном», после чего получил мышечную травму.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская красавица-дзюдоистка Дарья Билодид подтянулась на перекладине 67 раз.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!