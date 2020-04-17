Ярмоленко на карантине освоил новую «профессию» и запустил челлендж (видео)

Спорт

Футболист английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, находясь на карантине, проявил себя в новом «амплуа». Пока его партнеры по национальной команде Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обыгрывали в FIFA 20 сборную Польши, Андрей взял в руки чистящее средство и решил помыть окно в своей квартире, чтобы наслаждаться видами Лондона из своего жилища.

«Ребята, кто хочет принять участие в этом челлендже?» — спрашивает футболист на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, что на счету Ярмоленко в нынешнем сезоне 15 матчей за «Вест Хэм» в английской Премьер-лиге. Последний раз украинец выходил на поле 14 декабря в матче с «Саутгемптоном», после чего получил мышечную травму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская красавица-дзюдоистка Дарья Билодид подтянулась на перекладине 67 раз.

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