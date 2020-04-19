Украина

Более трехсот заболевших за сутки: названы очаги коронавируса в Украине

За последние сутки в Украине выявлено 343 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Больше всего таких случаев в Черновицкой области (+49), в Киеве (+31) и столичном регионе (+24), на Тернопольщине (+24).

Число заболевших снижается второй день подряд. Переломным стало 16 апреля — до этого число количество выявленных инфицированных активно росло. 16 апреля выявлен 501 заразившийся, 17 апреля подтверждены 444 случая, 18 апреля число новых заболевших ограничилось 343.

В целом по Украине диагноз COVID-19 подтвержден у 5449 человек при том, что с начала вспышки проведено 57 тысяч ПЦР-тестов. По числу заболевших печально лидерство сохраняют Черновицкая область (889 случаев) и Киев (801 инцидент).

В столице за сутки 18 апреля зарегистрирован 31 новый заболевший, один человек скончался. Заразились четыре медицинских работника. Что касается распределения по возрасту или по полу, то тенденции не прослеживаются: болеют женщины (18) и мужчины (11), молодые (26 лет) и пожилые (77 лет). Есть среди заболевших 10-летняя девочка и 13-летний мальчик.

В целом по Украине из всех заболевших подавляющее большинство — 3617 — лечится амбулаторно. Госпитализированы 1832 заразившихся. 347 человек уже выздоровели.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают оперативную информацию о новых случаях коронавируса в Украине. В Минздраве опасаются, что всплеск заболеваемости возможен после Пасхальной ночи, поскольку в ряде регионов жители проигнорировали карантин и толпой пришли в церковь.

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