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Украина

"Виновато" Вербное воскресенье: в Минздраве объяснили резкий рост числа заболевших

12:38 19 апреля 2020 352
верба
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Минздраве нашли причину, почему в Украине продолжают появляться новые заболевшие коронавирусной инфекцией. Министр Максим Степанов возлагает вину на Вербное воскресенье 12 апреля: несознательные граждане нарушили карантин, пошли в церковь святить вербу и так стали переносчиками инфекции.

«Многие не соблюдали рекомендацию оставаться дома в Вербное воскресенье и посещали церковь, вследствие этого на четвертый-пятый день зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией», — говорят в министерстве.

В то же время в Минздраве признают, что может быть еще одна причина — более активное тестирование лиц с подозрительными симптомами. «Мы увеличили количество ПЦР-тестирований. За 10 дней было около тысячи тестов, а сейчас около пяти тысяч», — уточнил Степанов.

Растет и число заражений среди медиков. Из 343 заболевших за последние сутки были 53 медицинских работника (врачи и младший медперсонал). Среди выздоровевших за день было 12 медработников.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают распространение коронавируса по Украине. Второй день подряд число новых заболевших сокращается, а печальное лидерство держат Киев и Черновицкая область.

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