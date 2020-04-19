26.92 / 27.36 29.02 / 29.74
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арест Шайтанова спутал карты Путину — Bild

13:43 19 апреля 2020 134
шайтанов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Недавний арест в Украине генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова стал мощным ударом по кремлевской агентурной сети в Европе. Шайтанова могли рассматривать на роль ликвидатора врагов Путина, сбежавших из России и укрывшихся в странах Евросоюза.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, российские оппозиционеры, почувствовав угрозу со стороны Кремля, часто рассматривали в качестве убежища Германию, Францию и Хорватию. Потому указанные страны были в зоне особого внимания ФСБ, и именно там россияне активно формировали свою сеть наемников-киллеров.

После ареста Шайтанова и обнародования видеозаписей с его предполагаемым куратором из ФСБ, Bild выяснила много интересных подробностей о российском офицере. Сотрудник ФСБ Игорь Егоров был неоднократно замечен в Гамбурге: считается, что именно там он проводил инструктаж своим подчиненным.

Группа расследователей Bellingcat упоминает Егорова в числе агентов особого департамента ФСБ. Этому подразделению приписывают громкое убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина в 2019 году. Bellingcat утверждает, что Кремль еще в 2006 году разрешил сотрудникам департамента выполнять ликвидацию «террористов», не опасаясь привлечения к ответственности.

Журналисты Bild подчеркивают, что пока ничего не известно по поводу причастности Шайтанова или Егорова к резонансному берлинскому убийству, но расследование только начинается. По информации газеты, именно западные спецслужбы помогли СБУ разоблачить Шайтанова и его сообщников.

Напомним, Шайтанов 15 апреля был взят под арест и ближайшие 60 суток проведет в следственном изоляторе СБУ. Генерала подозревают в планировании террористических актов и в разведывательной работе против Украины в интересах вражеской спецслужбы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

Почаевская Лавра

Духовенство Почаевской лавры нарушило договоренности и впустило верующих в храм, — полиция (фото)

шайтанов

Арест Шайтанова спутал карты Путину — Bild

церковь

Толпой и без масок: тысячи украинцев пришли на Пасху в церкви, проигнорировав карантинные меры (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер