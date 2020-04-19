Арест Шайтанова спутал карты Путину — Bild

Украина

Недавний арест в Украине генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова стал мощным ударом по кремлевской агентурной сети в Европе. Шайтанова могли рассматривать на роль ликвидатора врагов Путина, сбежавших из России и укрывшихся в странах Евросоюза.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

По информации издания, российские оппозиционеры, почувствовав угрозу со стороны Кремля, часто рассматривали в качестве убежища Германию, Францию и Хорватию. Потому указанные страны были в зоне особого внимания ФСБ, и именно там россияне активно формировали свою сеть наемников-киллеров.

После ареста Шайтанова и обнародования видеозаписей с его предполагаемым куратором из ФСБ, Bild выяснила много интересных подробностей о российском офицере. Сотрудник ФСБ Игорь Егоров был неоднократно замечен в Гамбурге: считается, что именно там он проводил инструктаж своим подчиненным.

Группа расследователей Bellingcat упоминает Егорова в числе агентов особого департамента ФСБ. Этому подразделению приписывают громкое убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина в 2019 году. Bellingcat утверждает, что Кремль еще в 2006 году разрешил сотрудникам департамента выполнять ликвидацию «террористов», не опасаясь привлечения к ответственности.

Журналисты Bild подчеркивают, что пока ничего не известно по поводу причастности Шайтанова или Егорова к резонансному берлинскому убийству, но расследование только начинается. По информации газеты, именно западные спецслужбы помогли СБУ разоблачить Шайтанова и его сообщников.

Напомним, Шайтанов 15 апреля был взят под арест и ближайшие 60 суток проведет в следственном изоляторе СБУ. Генерала подозревают в планировании террористических актов и в разведывательной работе против Украины в интересах вражеской спецслужбы.

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