- 15:24 Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС
- 15:24 «Мы нигде не ночевали — тушили пожар»: в сети собирают помощь для погорельцев на Житомирщине
- 15:17 Радиация в воздухе Киева: метеоролог рассказал правду
- 15:03 Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19
- 14:36 В "Квартале 95" решили посмеяться над карантином, но только разозлили сеть
- 14:29 Винница из-за коронавируса запретила прогулки на выходных
- 14:15 Полиция завела уголовное дело из-за столпотворения в Святогорской лавре на Пасху
- 13:43 Арест Шайтанова спутал карты Путину, — Bild
- 13:33 Духовенство Почаевской лавры нарушило договоренности и впустило верующих в храм, — полиция
- 12:43 УЕФА назвал даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 12:38 "Виновато" Вербное воскресенье: в Минздраве объяснили резкий рост числа заболевших
- 12:36 Скандальный антиукраинский референдум в Нидерландах финансировала Россия, — расследование СМИ
Винница из-за коронавируса запретила прогулки на выходных
В Виннице после получения свежих данных о распространении коронавируса решили ужесточить карантин. По состоянию на утро 19 апреля в городе выявлено 139 заболевших, в области — 330 инфицированных коронавирусом. В связи с этим Винница запрещает прогулки в общественных местах, поездки в лес, поминальные дни на кладбищах и работу рынков.
Таким образом по выходным жителям Винницы запрещается находиться в общественных местах. Запрет действует с 13.00 субботы до 6.00 первого рабочего дня после выходных (праздников), Такая практика останется в силе до окончания карантина или до особого распоряжения. Также действует запрет на посещение в выходные дни лесных массивов.
С 19 апреля в Виннице не разрешается работать рынкам и лоточным торговцам. С 20 апреля и до 3 мая будут закрыты для посещения кладбища. К местам погребений будут допускаться лишь участники похоронной церемонии и их транспорт.
Напомним, в Виннице в Пасхальные дни остановили работу всего общественного транспорта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.