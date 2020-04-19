Винница из-за коронавируса запретила прогулки на выходных

Украина

В Виннице после получения свежих данных о распространении коронавируса решили ужесточить карантин. По состоянию на утро 19 апреля в городе выявлено 139 заболевших, в области — 330 инфицированных коронавирусом. В связи с этим Винница запрещает прогулки в общественных местах, поездки в лес, поминальные дни на кладбищах и работу рынков.

Таким образом по выходным жителям Винницы запрещается находиться в общественных местах. Запрет действует с 13.00 субботы до 6.00 первого рабочего дня после выходных (праздников), Такая практика останется в силе до окончания карантина или до особого распоряжения. Также действует запрет на посещение в выходные дни лесных массивов.

С 19 апреля в Виннице не разрешается работать рынкам и лоточным торговцам. С 20 апреля и до 3 мая будут закрыты для посещения кладбища. К местам погребений будут допускаться лишь участники похоронной церемонии и их транспорт.

Напомним, в Виннице в Пасхальные дни остановили работу всего общественного транспорта.

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