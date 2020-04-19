Радиация в воздухе Киева: метеоролог рассказал правду

Украина

Недавние пожары в Чернобыльской зоне не привели к повышению радиационного фона в Киеве. Пылевая буря, поднявшаяся в Киевской области 16 апреля, также не отразилась на содержании радиоактивных частиц в воздухе. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий на брифинге 19 апреля.

«Хочу всех успокоить. За все время пожаров в зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе ни разу не превышало предельно допустимых норм. В том числе и в тот день, когда мы все наблюдали пылевые бури в столице», — заверил Осадчий.

По последним данным, радиационный фон по Киеву и Киевской области остается в пределах нормы. На 19 апреля в Киеве приборы показывают 0,012 мР/час, в области — 0,011 мР/час.

При этом за последнюю неделю загрязнение воздуха столицы по другим показателям (не по радионуклидам) превышало норму в два-три раза. По словам Осадчего, такое наблюдалось в те дни, когда ветер на Киев дул с Житомирского направления, а на Житомирщине как раз бушевали пожары. В тот период в воздухе столицы наблюдалось повышенное содержание продуктов горения: диоксида азота и оксида углерода.

Напомним, профессор Иван Ковалец, специалист по моделированию распространения радионуклидов, рассказал «ФАКТАМ», что при пожарах в Чернобыльской зоне обычно боятся распространения цезия, но есть риски помимо общеизвестных.

Фото Ruslan Gorovyi/Facebook

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