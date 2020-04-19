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Неисправимый: Хачериди отличился некрасивым поступком в чемпионате Беларуси (видео)
Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди нарвался на серьезные проблемы. На 85-й минуте выездного поединка против «Витебска» (0:1) украинец решил отомстить нападающему, вступившему с ним в борьбу, и ударил его исподтишка по ноге.
Этот момент не остался незамеченным судейской бригадой. Хачериди был удален с поля, а поскольку инцидент произошел в штрафной площадке динамовцев, то и назначен пенальти. В итоге хозяева реализовали 11-метровый, забив единственный мяч во встрече.
Как сообщает Betnews365, после финального свистка удаленный футболист пытался совершить самосуд над арбитром Сергея Чистова и лез на него с кулаками. Рефери отразил все в своем рапорте, и теперь защитнику, неоднократно имевшему проблемы с дисциплиной еще во времена выступлений за киевское «Динамо», грозит дисквалификация на пять матчей. Более того, по информации издания, руководство клуба из Бреста не намерено терпеть подобных выходок футболиста и разорвет с Евгением контракт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Милевского помог «Динамо» из Бреста одержать волевую победу над «Ислочью» в чемпионате Беларуси.
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