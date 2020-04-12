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Спорт

Гол Милевского помог его команде добыть волевую победу в чемпионате Беларуси (видео)

21:19 12 апреля 2020 9
Артем Милевский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 12 апреля, продолжилась программа 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который продолжается в разгар пандемии коронавируса, несмотря на бойкот фанатов.

Сильнейший клуб страны прошлого сезона брестское «Динамо» с украинцами Хачериди, Нойоком и Милевским в стартовом составе в родных стенах отпраздновал волевую победу над «Ислочью» — 3:1. Хозяева поля, пропустившие первыми на 39-й минуте, отыгрались перед самым перерывом, а на 77-й минуте 35-летний Артем Милевский (экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Украины заменили на 84-й минуте) и на 90+3-й Савицкий с пенальти принесли своей команде победу.

Напомним, что ранее гол Милевского помог «Динамо» победить в гостях «Слуцк» — 1:0.

Отметим, что победа позволила чемпиону Беларуси с 7 точками подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата страны. Неожиданно лидируют «Торпедо БелАЗ» и «Энергетик БГУ», у которых по 9 пунктов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси победило подопечных Юрия Вернидуба.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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