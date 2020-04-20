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Аппарат ИВЛ не помог: в Одесской области от коронавируса умер врач, глава профсоюза работников здравоохранения
В Одесской области, власти которой перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища, в воскресенье, 19 апреля, от коронавируса умер 60-летний медик.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной государственной администрации Максим Куцый.
По его информации, у мужчины из Подольска были хронические заболевания, его госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести.
Болезнь быстро прогрессировала и привела к летальному исходу за несколько дней.
Утром 19 апреля его состояние ухудшилось настолько, что пришлось подключать аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, спасти жизнь мужчине не удалось.
По данным одесского издания Думская, умерший был мужем директора городского рынка, главой Подольской городской организации профсоюза работников здравоохранения.
Издание отмечает, что по состоянию на вечер 19 апреля в области подтвердили 137 случаев заболевания коронавирусом, что на 25 больше по сравнению с утром.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.
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Аппарат ИВЛ не помог: в Одесской области от коронавируса умер врач, глава профсоюза работников здравоохранения
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