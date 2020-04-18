- 15:03 В Одесской области перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища
- 14:37 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: появилось видео
- 14:27 Загрязнение воздуха в Киеве: Аваков назвал причину
- 14:14 Глава Запорожского облсовета выздоровел от коронавируса: как его лечили
- 13:49 СМИ сообщили о коронавирусе у главы УПЦ Онуфрия: в церкви опровергают
- 13:40 Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей
- 13:29 Запредельная жестокость: одессит заковал кота в цепь с острыми крюками и волочил по земле
- 13:23 Комаровский рассказал, как правильно стирать маски и можно ли заменить мыло моющим средством
- 13:13 Допраздновался: в этот день забит один самых курьезных голов в истории футбола
- 13:07 Пасха 2020: красивые поздравления, стихи, открытки
- 12:45 Вопреки карантину, десятки людей выстроились в очередь перед храмом в Днепре
- 12:44 Схождение Благодатного огня проходит без паломников: онлайн-трансляция церемонии
В Одесской области перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Одесской области Максима Куцего. Напомни, ранее такое же решение приняли власти Полтавы и Киева.
«Главам райадминистраций, сельским, поселковым и городским головам — ограничить доступ людей на кладбища и перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня, согласно решению Синода УПЦ», — сказано в протоколе заседания комиссии.
Помимо того, с целью противодействия распространению COVID-19 в период пасхальных праздников областная комиссия еще раз рекомендовала духовенству всех конфессий ограничить доступ к храмам и церквям и следить за соблюдением дистанции во время богослужений.
Для граждан будет организована трансляция литургий по телевидению на центральных каналах.
В праздничные дни 18 и 19 апреля в Одессе и области публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 2097 правоохранителей (из них 1629 полицейских и 468 военнослужащих Нацгвардии). Они несут службу возле церквей и храмов во время богослужений, а также патрулируют парки, улицы и другие публичные места на территории города и области. Полиция диалога будет работать у культовых сооружений во время богослужений, проводить разъяснительную работу.
«Если профилактических мероприятий окажется недостаточно, к нарушителям будут применяться более жесткие меры», — акцентировал на брифинге начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.
По его словам, полицейские провели встречи с представителями различных религиозных конфессий, на которых принято решение о том, что пасхальные богослужения в церквях будут проходить в закрытом режиме — без участия граждан.
Отвечая на вопрос журналистов о том, воспримут ли указанные меры представители УПЦ МП, так как раньше они заявили, что не будут закрывать храмы, поскольку это приведет «к возмущению прихожан», генерал полиции сказал:
«Сейчас от каждого из нас зависит, позволим мы вирусу распространяться и дальше, забирая человеческие жизни, или совместными усилиями остановим эту цепную реакцию… Призываю граждан не нарушать закон, соблюдать требования и рекомендации по карантину».
По состоянию на 09:00 18 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области. Самому младшему пациенту 1 год и 3 месяца, а самому старшему — 87 лет.
В частности, в Одессе зарегистрировано 37 случаев инфицирования, в Подольске — 26, в Беляевском районе вместе с городом Теплодар — 21 случай.
Вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области.
Читайте также: Схождение Благодатного огня проходит без паломников: онлайн-трансляция церемонии
Тем временем социологи выяснили, сколько украинцев готовы прорываться в храмы на Пасху.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...