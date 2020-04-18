Украина

В Одесской области перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Одесской области Максима Куцего. Напомни, ранее такое же решение приняли власти Полтавы и Киева.

«Главам райадминистраций, сельским, поселковым и городским головам — ограничить доступ людей на кладбища и перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня, согласно решению Синода УПЦ», — сказано в протоколе заседания комиссии.

Помимо того, с целью противодействия распространению COVID-19 в период пасхальных праздников областная комиссия еще раз рекомендовала духовенству всех конфессий ограничить доступ к храмам и церквям и следить за соблюдением дистанции во время богослужений.

Для граждан будет организована трансляция литургий по телевидению на центральных каналах.

В праздничные дни 18 и 19 апреля в Одессе и области публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 2097 правоохранителей (из них 1629 полицейских и 468 военнослужащих Нацгвардии). Они несут службу возле церквей и храмов во время богослужений, а также патрулируют парки, улицы и другие публичные места на территории города и области. Полиция диалога будет работать у культовых сооружений во время богослужений, проводить разъяснительную работу.

«Если профилактических мероприятий окажется недостаточно, к нарушителям будут применяться более жесткие меры», — акцентировал на брифинге начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

По его словам, полицейские провели встречи с представителями различных религиозных конфессий, на которых принято решение о том, что пасхальные богослужения в церквях будут проходить в закрытом режиме — без участия граждан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, воспримут ли указанные меры представители УПЦ МП, так как раньше они заявили, что не будут закрывать храмы, поскольку это приведет «к возмущению прихожан», генерал полиции сказал:

«Сейчас от каждого из нас зависит, позволим мы вирусу распространяться и дальше, забирая человеческие жизни, или совместными усилиями остановим эту цепную реакцию… Призываю граждан не нарушать закон, соблюдать требования и рекомендации по карантину».

По состоянию на 09:00 18 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области. Самому младшему пациенту 1 год и 3 месяца, а самому старшему — 87 лет.

В частности, в Одессе зарегистрировано 37 случаев инфицирования, в Подольске — 26, в Беляевском районе вместе с городом Теплодар — 21 случай.

Вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области.

Тем временем социологи выяснили, сколько украинцев готовы прорываться в храмы на Пасху.

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