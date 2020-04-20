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Женщина, которой ампутировали все четыре конечности, стала первоклассным визажистом и популярным блогером (видео)

9:27 20 апреля 2020 422
Кэйтлин Доброу
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В 2013 году жительница американского штата Калифорния Кэйтлин Доброу перенесла бактериальный менингит. Девушка, которой тогда было 18 лет, едва не погибла. Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи приняли решение ампутировать все четыре ее конечности. Кэйтлин также пришлось сделать множество операций по пересадке кожи.

Однако Доброу не пала духом. Она начала пользоваться протезами. И стала первоклассным визажистом (несмотря на то, что никогда этому специально не училась) и популярным блогером. Ее мастер-классы по нанесению макияжа пользуются большим успехом. У 25-летней американки уже более 135 тысяч подписчиков Instagram и еще около 250 тысяч — на YouTube.

«Красота для меня — это нечто большее, чем просто внешность. Это — то, что ты ощущаешь», — говорит Кэйтлин.

«Потребовалось много времени, чтобы я смирилась с моим нынешним состоянием… Но размещение постов на YouTube и в Instagram дает мне почувствовать, что я делаю то, что у меня хорошо получается… Мне также нравится помогать другим людям, вдохновлять тех, кто находится в депрессии и не может заставить себя встать с постели», — рассказывает она.

«Пройти через такой испытание и выйти оттуда здоровой, счастливой, сильной, замечательной, красивой личностью. Я безмерно восторгаюсь ею» — приводит издание Metro слова отца Кэйтлин Дональда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девятилетняя девочка с ампутированными ногами дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке.

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