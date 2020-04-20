Мир

Пользователь соцсети TikTok под ником @reubix_cube поделился видео своего танца под популярную песню певицы Doja Cat. Он озаглавил его: «Умираю со смеху. Я дома один и поэтому решил выучить танец…». Однако зоркие пользователи сети рассмотрели, что парень дома, похоже вовсе не один.

«Ты это видел? На заднем плане?», спросили его в комментариях. «А что я должен был видеть?», — написал в ответ автор видео. А потом прибавил: «Теперь вижу». Примерно на четвертой секунде ролика сзади на лестнице из-за угла выглядывает какая-то туманная фигура. Несколько моментов она наблюдает за танцором и прячется снова.

Многие пришли от этого зрелища в ужас. И посоветовали молодому человеку вызвать полицию или обойти все жилище в компании друзей. «Сейчас часто бывает, что кто-то пробирается в дом и живет там втайне от хозяев», — предупреждают они. Кто-то решил, что это не реальный человек, а призрак. А кого-то увиденное не убедило, и они уверены, что это постановка. «Зачем ему было подчеркивать, что он один дома?», — пишут они.

Сам @reubix_cube говорит, что очень напуган увиденным. Он поблагодарил тех, кто выразил обеспокоенность, и сказал, что толком не мог заснуть ночью.

Видео тем временем набрало уже около двух миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением.

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