Жители Донбасса готовы отделиться от сепаратистов: замечена важная тенденция

Политика

Аналитики Фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» зафиксировали новую важную тенденцию в настроениях жителей Донбасса — жители прифронтовой зоны все чаще декларируют готовность «отделиться» от самопровозглашенной республики. Напомним, Украину все настойчивее подталкивают к проведению местных выборов на неподконтрольном Донбассе.

По словам представителя Фонда Марии Золкиной в интервью Liga.net, речь прежде всего идет о максимальном упрощении сосуществования для «простых» людей, с налаживанием жизни вдоль линии разграничения, но «отдельно» до тех пор, пока ОРДЛО не готовы будут вернуться под контроль Украины на довоенных условиях.

В то же время сближение с Украиной транслируется не как противостояние с Россией.

Эти респонденты наоборот избегают называть Россию агрессором и верят, что президенту Зеленскому под силу «приблизить мир».

В Фонде считают, что такие тенденции показывают, что жители Донбасса уже привыкли жить в этих условиях и не видят необходимости «возвращать» «Л/ДНР», что называется, «любой ценой», в т. ч. путем предоставления этой территории широкого «особого статуса».

«Тем более, …социально-экономические перспективы в случае реинтеграции выглядят туманными. А именно для жителей промышленных городов Донецкой области», — отмечает социолог.

Напомним, в настоящее время в Офисе президента Зеленского обсуждают идею создания «консультативного совета» с представителями ОРДЛО и намерены вынести ее на переговоры с партнерами по Нормандской четверке (Францией, Германией).

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