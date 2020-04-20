В Чехии хакеры атаковали больницы: подозревают Россию

Мир

В Чешской Республике, где даже нудистов обязали носить медицинские маски, наряду с распространением коронавирусной инфекции власти столкнулись и с другой вирусной атакой — хакерской, в причастности к которой заподозрили Россию.

Как передает чешское издание Lidovky, целью хакеров стали не только местный Минздрав и аэропорт имени Вацлава Гавела, но и ряд больниц в Остраве, Оломоуце, а также в Пардубицком и Карловарском регионах.

Издание, ссылаясь на источники, близкие к следствию по данному делу, сообщает, что в причастности к хакерским атакам подозревают Россию. Аналогичной версии придерживается и член Совета по госбезопасности, с которым пообщались журналисты. Речь идет о распространении вредоносного программного обеспечения, которое дает возможность хакерам доступ к критической инфраструктуре Чехии.

Тем временем в посольстве Украины в Чехии заявили, что осуждают кибератаки на чешские медицинские учреждения, что особенно цинично во время пандемий: «Украина, которая уже шесть лет сталкивается с войной России, в том числе и с кибернетической, солидарна с чешскими друзьями и поделится своим опытом борьбы с агрессором».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Ирина Ромалийская, которая живет и работает в Праге, рассказала, как в Чехии борются с пандемией коронавируса, и какие штрафы грозят нарушителям запретов.

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