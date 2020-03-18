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Пандемия смертельного коронавируса заставила мир мобилизоваться и принять жесткие меры для того, чтобы противодействовать распространению опасного заболевания. Так, во многих странах закрыты границы, прекращено регулярное транспортное сообщение между городами, объявлен карантин во всех учебных заведениях, не работают магазины… О том, как борется с COVID-19 Чехия, рассказала на своей странице в соцсети журналист Ирина Ромалийская, которая живет и работает в Праге.

«Как Чехия борется с коронавирусом.

Для начала хочу сказать, что здесь население относится ответственно к запретам. В общественном транспорте, магазинах, публичных помещениях запрещено находится без масок (а так как они в дефиците, то разрешено их заменить шарфом). И процентов 99, по моим наблюдениям, этот запрет выполняют — ходят в масках.

Без надобности запрещено выходить на улицы. Надобностью считается: поход на работу, в магазин, проведать при необходимости родственников, которым нужна помощь, выгул собак, поход к врачу. Прогуливаться в парках/лесах тоже можно, но не группами. Людей на улицах стало намного меньше. Намного. Несмотря на то, что весна сейчас здесь, +16 сегодня и солнышко. Если полицейский замечает компанию, требует разойтись. За отказ — штраф в 10 тысяч крон (около 400 долларов).

Сегодня с полуночи вступает новое ограничение: на улице без маски находится нельзя. Кроме того, с 10 до 12 дня в магазины и аптеки могут ходить ТОЛЬКО те, кто старше 65-ти.

Напоминаю, что в стране введено чрезвычайное положение. Школы, университеты, детсады — закрыты. Все салоны, спортзалы, парикмахерский, швейные — все-все закрыто. Работают только продуктовые магазины, магазины с бытовой химией, для животных, аптеки.

Правительство выделяет 10 миллиардов крон на поддержку малого бизнеса — обещают выдавать беспроцентные кредиты и давать кредитные гарантии.

Премьер Бабиш заявил, что правительство купило во Вьетнаме 10 миллионов масок.

Выезжать чехам за границу — запрещено. Иностранцам въезжать в страну — запрещено.

«Ситуация серьезная, но я убежден, что мы справимся. Я благодарю всех граждан, которые уважают эти меры», — сказал сегодня пермьер Бабиш. И чехи действительно уважают и соблюдают эти меры. По крайней мере, по моим наблюдениям.

На данный момент в Чехии подтверждены 464 случая заражения. На 10,5 миллиона населения. Умерших — нет. Три человека — выздоровевшие.

Фото сделала сегодня, когда шла на работу. Люди стоят в очереди в продуктовый. В масках, соблюдают дистанцию", — написала журналистка в Facebook.

Напомним, что в украинских городах, где 18 марта начали действовать ужесточенные карантинные ограничения, отмечается массовое их несоблюдение. Об этом свидетельствуют выложенные в соцсети фото и видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным на 18 марта, в мире зафиксированы 204 тысячи 47 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 285 пациентов. Многие страны мира вводят самые жесткие меры борьбы с распространением коронавируса.

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