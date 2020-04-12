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Хоть и голый, но в маске: в Чехии нудистов обязали защититься от коронавируса (фото)

23:47 12 апреля 2020 143
Чехия нудисты
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на рекомендации ВОЗ о том, что людям без респираторных симптомов, таких как кашель, не нужно носить медицинскую маску, в Чехии решили подойти к этому делу кардинально и обязали носить защитную маску всех, включая нудистов.

Об этом пишет сайт CNN.

В стране начался процесс ослабления ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, однако в полиции решили напомнить людям, что хотя и появление в определенных общественных местах в обнаженном виде — нормально явление, рты все же нужно держать под защитой масок.

Свое предупреждение чешские правоохранители выпустили после того, как 27 марта в небольшом городке Лазне Богданек вызвали сотрудников полиции из-за жалоб на группу нудистов без масок, греющихся в теплую погоду.

«К сожалению, многие из загоравших граждан собрались большими группами, а некоторые из них были без масок. Когда полиция прибыла, все согласились уважать правительственные ограничения (касающиеся защиты лиц под масками)», — отмечается в заявлении полиции.

На следующий день полицейские вновь провели рейд на озерах и на этот раз обнаружили, что любители обнаженного отдыха уже не собираются большими группами. Впрочем, половине из 150 встреченных им граждан все же пришлось напомнить о необходимости носить маску.

«Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться в группы ограниченного количества», — напомнили в полиции.

Правоохранители заявили о своем понимании того, что у многих людей нет сада, и они желают дышать свежим воздухом в сельской местности, но «у всех есть одно общее желание соблюдать законодательные нормы, чтобы ограничения могли быть постепенно сняты».

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 22:35 воскресенья во всем мире выявлено 1 миллион 838 тысяч 300 случаев заражения коронавирусом. Скончались 113 тысяч 329 инфицированных. Выздоровели 421 тысяча 764 пациентов.

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