Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)

Мир

Массовые протесты, начавшиеся в США, перекинулись во Францию. В Париже тоже люди требуют отменить ограничительные меры, введенные в целях борьбы с коронавирусом. Но, если американцы хотят вернуться к работе и зарабатывать деньги, то французы протестуют против, как они утверждают, произвола полиции, которая якобы, воспользовавшись ситуацией, жестоко расправляется с выходцами из других стран.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 20 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 11:35 во всем мире выявлено 2 миллиона 414 тысяч 617 случаев заражения коронавирусом. Скончались 165 тысяч 174 инфицированных. Выздоровели 629 тысяч 442 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 20 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 620 тысяч активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 54 тысячи 215 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 20 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 5 710 инфицированных COVID-19. За сутки — 261 новый случай. Скончался 151 больной. Выздоровели 359 пациентов. Какое место среди бывших советских республик по числу зараженных занимает Украина, точно сказать нельзя, потому что Беларусь с 18 апреля не предоставляет новые данные. Мы не знаем, сколько новых случаев заражения добавилось у них. Россия удерживает первое место, Украина точно находится в первой тройке.

09:41

В России за последние сутки выявлено 4 268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфицировано 47 тысяч 120 человек. Вылечились 3 446 пациентов. Скончались 405 больных. Проведено уже больше 2 миллионов тестов на коронавирус.

07:50

В Германии с 20 апреля начинается поэтапное ослабление карантинных мер. Будут открыты магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Снят запрет для всех книжных магазинов, а также автосалонов и магазинов по продаже велосипедов. Решение об открытии принимают правительства федеральных земель.

В Берлине, а также федеральных землях Бранденбург и Саксония, возобновились уроки в школах для учащиеся выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов. В ряде земель вернулись на занятия ученики четвертых классов. В вузах разрешается проводить экзамены, однако библиотеки, архивы и лаборатории будут открыты только при соблюдении строгих санитарно-гигиенических норм. В Саксонии разрешили проведение церковных служб, но при условии, что в них одновременно будут принимать участие не более 15 верующих. Саксония при этом стала первой федеральной землей, где введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

В Германии выявлено 145 тысяч 743 инфицированных. Скончались 4 642 пациента. Выздоровели 91 тысяча 500 зараженных коронавирусом. Активными остаются 49 тысяч 600 случаев. Проведено 1 миллион 728 тысяч 357 тестов.

06:35

В Париже произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. В северной части французской столицы люди протестовали против неоправданной жестокости стражей порядка по отношению к представителям этнических меньшинств.

Спровоцировал беспорядки инцидент с 30-летним мужчиной, который был сбит патрульной машиной и получил тяжелые травмы. Участники акции жгли автомобили.

Они бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. Протестующие требовали отмены карантина, который был продлен до 11 мая президентом Франции Эммануэлем Макроном.

06:02

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило швейцарскому фармацевтическому концерну Novartis проведение клинических исследований по использованию препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19. В испытаниях примут участие 440 инфицированных коронавирусом пациентов, проходящих лечение в 15 американских клиниках. Противомалярийный препарат уже получил экстренное разрешение FDA на использование при лечении больных COVID-19, однако научных доказательств его эффективности до сих пор нет.

04:53

Число инфицированных на Кубе превысило 1 000 человек. По данным Министерства здравоохранения страны, было протестированы почти 27 тысяч человек, 1 035 тестов оказались положительными. Скончались 34 человека.

03:56

К акциям протеста против ограничительных мер, введенных губернаторами большинства американских штатов, присоединился штат Вашингтон. На демонстрацию вышли более 2 500 человек. Организатором акции выступил республиканец Тайлер Миллер. Участники требовали отставки губернатора штата, демократа Джея Инсли. Такие акции проходят в Америке с 17 апреля.

03:05

Президент Бразилии Жаир Болсонару 19 апреля принял участиев демонстрации против ограничительных мер. Акция прошла в столице страны Бразилиа. К введению карантина призывает парламент. Болсонару выступил с речью. При этом он несколько раз был вынужден прерывать ее из-за приступов кашля. Напомним, у президента Бразилии были симптомы, характерные для коронавируса, однако тесты не подтвердили подозрения.

Болсонару — один из немногих государственных руководителей в мире, который выступает против карантина и прочих ограничений, вводимых с елью борьбы с пандемией. Участники демонстрации требовали роспуска парламента и расширения президентских полномочий. Они также призывали армию выступить на стороне Болсонару.

Бразилия занимает первое место среди стран Латинской Америки по числу зараженных коронавирусом. Инфицированы в стране 38 тысяч 564 человека. Скончались 2 462 пациента. Выздоровели 22 тысячи 130 человек. Активными остаются 14 тысяч 62 случая. Проведено 62 тысячи 985 тестов.

Всего в Латинской Америке выявлено более 100 тысяч инфицированных коронавирусом.

02:19

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга в российской столице. Первоначально данные меры вводились им на срок с 13 по 19 апреля включительно. В городе разрешено работать только предприятиям непрерывного цикла и жизненно важным для функционирования столицы, в том числе медицинским организациям, органам местной и федеральной власти, правоохранительным органам, банкам, страховым компаниям, общественному транспорту, предприятиям связи и СМИ. Также открыты продовольственные магазины и аптеки.

01:54

Агентство McKinsey дало неутешительный прогноз для европейских стран. Уровень безработицы в Европе в ближайшие месяцы может удвоиться. Под угрозой, по оценкам экспертов, оказались 59 миллионов рабочих мест. Половина из них — в сфере услуг, торговли, общепита и строительства. В 2020 году уровень безработицы в Евросоюзе составит 7,6%. К докризисным показателям он может вернуться только к концу 2021 года. И это оптимистичный сценарий. Пессимистичный предполагает, что уровень безработицы в Европе вырастет до 11,2% и вернется к докризисным показателям только в 2024 году.

01:17

Президент Чехии Милош Земан заявил, что границы страны останутся закрытыми «на целый год, чтобы не вызвать новую волну инфекции тем, что люди поедут в страны, где эпидемия еще не закончилась». Поэтому он рекомендовал чехам этим летом путешествовать внутри своей страны.

Так Земан ответил на обращение туристических агентств к властям с просьбой разрешить гражданам выезжать летом в излюбленные страны отдыха — Словакию и Хорватию. Туроператоры подчеркивали, что там пока зафиксировано не так много случаев заражения коронавирусом.

Чехия ввела запрет на въезд и выезд из страны в середине марта. Он не распространяется на водителей грузовиков и медицинский персонал. В республике выявлено 6 787 инфицированных (плюс 41 за сутки0. Скончались 188 больных (плюс 2 за сутки). Выздоровели 1 311 пациентов. Активными остаются 5 288 случаев. Проведено 172 тысячи 123 теста.

00:32

В США число умерших от коронавируса превысило 40 тысяч человек. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что пик эпидемии в штате пройден и что, наконец, «кривая снижается». Но продолжится ли ее снижение, «зависит от того, что мы с вами делаем», подчеркнул он. Куомо призвал не быть самонадеянными и не спешить отказываться от ограничительных мер.

В обзоре за 19 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, как прошло празднование Пасхи в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Великобритания продолжает лидировать среди европейских государств по количеству новых случаев заражения за сутки. Тем не менее, правительство Бориса Джонсона разработало план постепенного отказа от ограничительных мер. К его реализации намерены приступить с 11 мая. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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