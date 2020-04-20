Происшествия

На Кировоградщине грузовик смял «Таврию»: в салоне не выжил никто

В воскресенье, 19 апреля, в конце дня жуткая авария произошла в Кировоградской области. В столкновении грузового автомобиля DAF и легковушки «Таврия» погибли четыре человека. Ранее возле Николаева на высокой скорости столкнулись два авто — людей спасло только чудо.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, ДТП на Кировоградщине произошло в поселке Павлыш Онуфриевского района. На перекрестке столкнулись грузовик «DAF» и «Таврия». В результате погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших с помощью пневмоинструмента.

Проводится расследование обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области водитель совершил смертельный наезд, а затем попытался скрыть следы преступления. Для этого он вывез труп в другую область, сжег его и закопал.

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