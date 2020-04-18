Людей спасло чудо: под Николаевом произошла жесткая авария с переворотом (фото)

Происшествия

17 апреля на трассе Платоново — Кропивницкий вблизи села Геновка Первомайского района произошел на высокой скорости таран автомобилей Volkswagen Touran и ВАЗ-21 114 (напомним, ранее подобная лобовая атака произошла на Гостомельском шоссе под Киевом). Удар был такой силы, что обе машины разбросало в разные стороны за пределы проезжей части. При этом Volkswagen перевернулся.

С места аварии в больницу с тяжелыми травмами были доставлены пассажиры автомобиля ВАЗ-21 114 — 35-летняя женщина и ее 11-летний сын. А вот водители обоих транспортных средств 39 и 34 лет, которые также получили повреждения, от госпитализации отказались.

Открыто уголовное производство. Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов обращаться в Первомайский отдел полиции по телефону (5 161) 7−52−02, 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии на трассе под Киевом, когда отбойник насквозь прошил машину, а также о двойном ДТП на столичном Харьковском шоссе: Škoda полиции смертельно травмировала пешехода



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