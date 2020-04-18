27.02 / 27.40 29.11 / 29.74
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Людей спасло чудо: под Николаевом произошла жесткая авария с переворотом (фото)

9:40 18 апреля 2020 42
авария под Николаевом
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

17 апреля на трассе Платоново — Кропивницкий вблизи села Геновка Первомайского района произошел на высокой скорости таран автомобилей Volkswagen Touran и ВАЗ-21 114 (напомним, ранее подобная лобовая атака произошла на Гостомельском шоссе под Киевом). Удар был такой силы, что обе машины разбросало в разные стороны за пределы проезжей части. При этом Volkswagen перевернулся.

С места аварии в больницу с тяжелыми травмами были доставлены пассажиры автомобиля ВАЗ-21 114 — 35-летняя женщина и ее 11-летний сын. А вот водители обоих транспортных средств 39 и 34 лет, которые также получили повреждения, от госпитализации отказались.

Открыто уголовное производство. Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов обращаться в Первомайский отдел полиции по телефону (5 161) 7−52−02, 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии на трассе под Киевом, когда отбойник насквозь прошил машину, а также о двойном ДТП на столичном Харьковском шоссе: Škoda полиции смертельно травмировала пешехода

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Шпиц до стрижки

Хозяйка сама постригла собаку на карантине – и превратила шпица в кенгуру (фото)

Пожар

Пора говорить о диверсиях: известный волонтер указал на странный момент с пожарами в Украине

Лукашенко

«Хлебушек-то нужен»: Лукашенко объяснил отказ вводить карантин в Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер