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На Харьковщине водитель насмерть сбил женщину-пешехода и отвез труп в Донецкую область (фото)
В субботу, 12 апреля, в Харьковской области в полицию города Лозовая обратились по поводу пропажи 59-летней женщины — оказалось, что она погибла при ДТП. Ранее под Тернополем похитили 10-летнего мальчика.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 13 апреля следователи обнаружили на дороге следы, которые характерны для ДТП: фрагменты битого стекла и зеркала, а также женский ботинок, в котором заявитель узнал обувь пропавшей женщины.
В тот же день в полицию с повинной явился 31-летний гражданин. Он признался, что 12 апреля на автомобиле «ВАЗ Калина» насмерть сбил пешехода-женщину. Затем мужчина затащил тело погибшей в свой автомобиль и вывез на территорию Донецкой области, затем поджег и закопал.
Полиция устанавливает обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что под Киевом разоблачили группировку, вывозившую детей из Украины.
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