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Вблизи Львова вновь загорелась крупная свалка мусора (фото)
В понедельник, 20 апреля, во Львовской области снова загорелось масштабное хранилище мусора в Новояворовске. Ранее во Львове возник пожар в центре реабилитации ветеранов АТО.
Как сообщает galinfo, сотрудники ГСЧС с семи часов утра занимаются ликвидацией пожара. При этом недавно на Новояворовской свалке в апреле уже возникал крупный пожар, потушить который удалось только спустя сутки.
Ранее сообщалось, что возле аэропорта «Львов» загорелся газопровод — для ликвидации пожара пришлось прекращать газоснабжение.
Напомним, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается ликвидация последствий масштабного пожара — открытый огонь обнаружили в четырех местах на площади около 100 метров. В связи с этим Национальная гвардия Украины начала антидиверсионную операцию.
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