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Происшествия

Во Львове горит центр реабилитации ветеранов АТО: фото и видео происшествия

16:23 17 апреля 2020 88
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 17 апреля, загорелся Львовский центр помощи ветеранам АТО «Феникс». Ранее во Львове страшной смертью погиб доктор географических наук.

Как сообщает в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пожар возник на улице Кульпарковской на территории психиатрической больницы. Загорелось помещение центра «Феникс», который предназначен для реабилитации ветеранов АТО.

Ранее сообщалось, что возле аэропорта «Львов» загорелся газопровод — пожар произошел из-за того, что неизвестные подожгли сухую траву и деревья. Для ликвидации возгорания пришлось прекращать газоснабжение.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что на Закарпатье поджоги сухой травы привели к сильному пожару. Пламя распространилось на Карпатский биосферный заповедники и едва не уничтожило знаменитую Долину нарциссов — успела загореться подстилка из сухих листьев.

Фото и видео: Игорь Зинкевич

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