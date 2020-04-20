27.11 / 27.38 29.19 / 29.64
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше

13:59 20 апреля 2020 256
Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Причиной пожара, возникшего вечером 19 апреля на окраине польского города Кельце мог стать умышленный поджог или переместившийся на полигон химических отходов огонь от зажженной неподалеку травы.

В городе пришлось ввести состояние химической опасности, эвакуировав 150 человек.

На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования. Через некоторое время в эпицентре возгорания произошел еще и взрыв метана, сообщает Wp.pl.

Ликвидировать пожар удалось к вечеру.

Отметим, что в городе живет немало украинцев, один из которых первым сообщил «ФАКТАМ» о случившемся.

Напомним, в Украине сняли с воздуха последствия лесных пожаров в Житомирской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скандал с «поджигателями на мопедах»: фигуранты записали видео обращение и готовы к полиграфу

Скандал с "поджигателями на мопедах": фигуранты записали видеообращение и готовы к полиграфу

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

Мужчина с пистолетом

В Киеве мужчина стрелял по прохожим: первые подробности и фото

ворует тротуарную плитку

В центре Николаева бабушка крала тротуарную плитку под вой полицейской сирены: инцидент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер