Мир

Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше

Причиной пожара, возникшего вечером 19 апреля на окраине польского города Кельце мог стать умышленный поджог или переместившийся на полигон химических отходов огонь от зажженной неподалеку травы.

В городе пришлось ввести состояние химической опасности, эвакуировав 150 человек.

.#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz.pic.twitter.com/FmWb9B6LR1 — Poprawna (@Ja_to_) April 19, 2020

На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования. Через некоторое время в эпицентре возгорания произошел еще и взрыв метана, сообщает Wp.pl.

Ликвидировать пожар удалось к вечеру.

Отметим, что в городе живет немало украинцев, один из которых первым сообщил «ФАКТАМ» о случившемся.

Напомним, в Украине сняли с воздуха последствия лесных пожаров в Житомирской области.

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