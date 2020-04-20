- 15:05 Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)
- 15:01 В Киеве мужчина стрелял по прохожим: первые подробности и фото
- 14:34 Скандал с "поджигателями на мопедах": фигуранты записали видеообращение и готовы к полиграфу
- 14:31 На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение и ожидают схождение лавин
- 14:31 В центре Николаева бабушка крала тротуарную плитку под вой полицейской сирены: инцидент попал на видео
- 14:30 На Донбассе парень подорвался, разбирая найденный боеприпас
- 14:08 Семь областей Украины на Пасху не подали статистику о больных COVID-19
- 13:59 Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше
- 13:56 После неудачного обгона водитель сгорел в перевернувшейся машине
- 13:51 Везли в "стакане" 50 на 70 сантиметров: оккупанты издевательски этапировали крымчанина Приходько
- 13:48 Вблизи Львова вновь загорелась крупная свалка мусора
- 13:17 Светлый вторник 2020: что нельзя делать во второй день после Пасхи
Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше
Причиной пожара, возникшего вечером 19 апреля на окраине польского города Кельце мог стать умышленный поджог или переместившийся на полигон химических отходов огонь от зажженной неподалеку травы.
В городе пришлось ввести состояние химической опасности, эвакуировав 150 человек.
.#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz.pic.twitter.com/FmWb9B6LR1— Poprawna (@Ja_to_) April 19, 2020
На место происшествия, кроме пожарных, выехала специальная группа химического реагирования. Через некоторое время в эпицентре возгорания произошел еще и взрыв метана, сообщает Wp.pl.
Ликвидировать пожар удалось к вечеру.
Отметим, что в городе живет немало украинцев, один из которых первым сообщил «ФАКТАМ» о случившемся.
Напомним, в Украине сняли с воздуха последствия лесных пожаров в Житомирской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?