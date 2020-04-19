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В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото
В польском Кельце 19 апреля прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов. Напомним, в январе химический завод взорвался в Испании.
Возгорание зафиксировали около 14:30, сообщил корреспондент «ФАКТОВ».
Огонь был настолько сильным, что клубы дыма были видны издалека не только из близлежащего Кельце, но и из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров.
Власти города предупредили местных жителей о необходимости не выходить на улицу и не открывать окна, поскольку дым может быть токсичен.
Первые фото с места инцидента активно постят в соцсетях.
Напомним, в середине марта в Киеве горел химический завод «Украгросинтез» по улице Красноткацкой. Источник возгорания находился в ангаре с химическими отходами (растворителями), которые готовили к утилизации.
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