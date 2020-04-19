26.92 / 27.36 29.02 / 29.74
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото

21:51 19 апреля 2020 383
В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В польском Кельце 19 апреля прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов. Напомним, в январе химический завод взорвался в Испании.

Возгорание зафиксировали около 14:30, сообщил корреспондент «ФАКТОВ».

Огонь был настолько сильным, что клубы дыма были видны издалека не только из близлежащего Кельце, но и из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров.

Власти города предупредили местных жителей о необходимости не выходить на улицу и не открывать окна, поскольку дым может быть токсичен.

Первые фото с места инцидента активно постят в соцсетях.

Напомним, в середине марта в Киеве горел химический завод «Украгросинтез» по улице Красноткацкой. Источник возгорания находился в ангаре с химическими отходами (растворителями), которые готовили к утилизации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото

В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото

Поливальный понедельник

Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи

поджигатели

Под Киевом поймали поджигателей на скутерах (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер