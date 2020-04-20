Мир

Два туриста из Украины просидели месяц в пещере в Индии из-за карантина

В понедельник, 20 апреля, на севере Индии полиция обнаружила в пещере группу иностранных туристов. Выяснилось, что четверо мужчин и две женщины поселились там еще 24 марта. Это двое граждан Украины, граждане США, Франции, Турции и Непала. Они жили в гостинице в городе Муни-Ки-Рети, штат Уттаракханд. Затем у них закончились деньги.

Вернуться в свои страны туристы не могли, поскольку правительство Индии ввело жесткий карантин по всей стране. Группа покинула гостиницу и обосновалась в пещере. На оставшиеся средства туристы купили какие-то продукты, которыми и питались месяц, распределив их, как могли.

Как сообщил инспектор полиции Раджендра Сингх Катаит, всех членов группы проверили на коронавирус. Тесты были отрицательные. Тем не менее, согласно действующим в стране правилам, всех отправили на 14-дневный карантин в находящуюся недалеко религиозную общину — ашрам. Имена туристов Катаит не назвал.

Муни-Ки-Рети расположен рядом с городом Ришикеш, который ежегодно посещают сотни тысяч иностранных туристов. Он стал популярен на Западе после того, как здесь в 1968 году побывали члены легендарной группы The Beatles. Музыканты хотели поближе познакомиться с индийской культурой, а заодно отдохнуть от битломании.

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