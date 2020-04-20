- 23:04 Два туриста из Украины просидели месяц в пещере в Индии из-за карантина
- 22:47 Воры ушли на карантин: у Авакова рассказали, как коронавирус ударил по преступности в Украине
- 22:25 Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)
- 22:03 В сети назвали имя офицера ВСУ, погибшего на Донбассе 20 апреля
- 21:42 Малюська предложил новый вид уголовного наказания: что такое пробационный надзор
- 21:26 Впервые в истории! Нефть на мировом рынке стоит дешевле 0 долларов за баррель
- 21:18 "Это дань стойкости народа": в Беларуси проведут парад в честь 9 Мая, несмотря на коронавирус
- 20:58 Деньги будут: стало известно, когда медикам доплатят за борьбу с коронавирусом
- 20:40 Под Сумами полицейские обстреляли авто с пьяным водителем, пытавшимся уйти от погони
- 20:16 Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
- 20:02 На въездах в Киев больше не измеряют температуру
- 19:58 До конца года Испания останется закрытой для иностранных туристов
Два туриста из Украины просидели месяц в пещере в Индии из-за карантина
В понедельник, 20 апреля, на севере Индии полиция обнаружила в пещере группу иностранных туристов. Выяснилось, что четверо мужчин и две женщины поселились там еще 24 марта. Это двое граждан Украины, граждане США, Франции, Турции и Непала. Они жили в гостинице в городе Муни-Ки-Рети, штат Уттаракханд. Затем у них закончились деньги.
Вернуться в свои страны туристы не могли, поскольку правительство Индии ввело жесткий карантин по всей стране. Группа покинула гостиницу и обосновалась в пещере. На оставшиеся средства туристы купили какие-то продукты, которыми и питались месяц, распределив их, как могли.
Как сообщил инспектор полиции Раджендра Сингх Катаит, всех членов группы проверили на коронавирус. Тесты были отрицательные. Тем не менее, согласно действующим в стране правилам, всех отправили на 14-дневный карантин в находящуюся недалеко религиозную общину — ашрам. Имена туристов Катаит не назвал.
Муни-Ки-Рети расположен рядом с городом Ришикеш, который ежегодно посещают сотни тысяч иностранных туристов. Он стал популярен на Западе после того, как здесь в 1968 году побывали члены легендарной группы The Beatles. Музыканты хотели поближе познакомиться с индийской культурой, а заодно отдохнуть от битломании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..