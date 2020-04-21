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В Великобритании собак научат определять коронавирус по запаху

2:55 21 апреля 2020 14
Собака
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Великобритании решили применить недюжинные способности собак для диагностики коронавируса. Учёные рассчитывают, что при помощи специальных тренировок они смогут научить питомцев определять больных COVID-19 по запаху.

О начале разработки соответствующей программы сообщили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM), пишет Natioanal Geographic.

«Мы сейчас не имеем данных, имеет ли новый коронавирус специфический запах, но мы знаем, что человеческие тела начинают пахнуть по-другому под влиянием респираторных заболеваний. Если COVID-19 не является в этом плане исключением, то собаки могут помочь нам в диагностике этой инфекции», — рассказал глава департамента по контролю за болезнями профессор Джеймс Логан.

Ранее экспертам LSHTM совместно с исследователями Даремского университета удалось успешно разработать учебную программу для собак, после прохождения которой питомцы научились с высокой точностью выявлять случаи заболевания малярией.

Эти старые наработки и станут основой для нового курса, направленного на противодействие распространению коронавируса.

Помимо развитого обоняния собаки обладают способностью также различать температурные изменения тела человека. Всё это может сделать четвероногих незаменимыми помощниками в борьбе с пандемией, умеющих выявлять даже бессимптомных больных.

В случае успеха программы специально обученные собаки могут быть задействованы для работы в аэропортах и железнодорожных вокзалах. Всё это поможет предотвратить появление новых очагов болезни.

Ранее «ФАКТЫ» писали о способностях собак, которые проявились во время коронавируса в Италии: овчарка Стелла сбежала из дома и нашла больницу, где находился в реанимации ее хозяин. К сожалению, его к тому времени уже не было в живых.

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