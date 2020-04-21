- 03:19 Виноваты яички: медики выдвинули гипотезу, почему представители сильного пола более подвержены COVID-19
- 02:55 В Великобритании собак научат определять коронавирус по запаху
- 02:25 Гробовщик пришел в ужас: "мертвая" женщина очнулась при подготовке к собственным похоронам
- 01:35 Голая на байдарке: британка готовит интересную акцию для поддержки врачей в их борьбе с коронавирусом
- 00:58 Печальная статистика приближается к тысяче: на Буковине выявили 988 случаев COVID-19
- 00:20 "Санитайзер горла": в Кении предложили раздавать "для дезинфекции" дорогой коньяк
- 20.04 23:55 "Ждите среды": в Минздраве прокомментировали возможность продления карантина
- 20.04 23:23 Жуткая находка: в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок
- 20.04 23:04 Два туриста из Украины просидели месяц в пещере в Индии из-за карантина
- 20.04 22:47 Воры ушли на карантин: у Авакова рассказали, как коронавирус ударил по преступности в Украине
- 20.04 22:25 Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)
- 20.04 22:03 В сети назвали имя офицера ВСУ, погибшего на Донбассе 20 апреля
В Великобритании собак научат определять коронавирус по запаху
В Великобритании решили применить недюжинные способности собак для диагностики коронавируса. Учёные рассчитывают, что при помощи специальных тренировок они смогут научить питомцев определять больных COVID-19 по запаху.
О начале разработки соответствующей программы сообщили в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM), пишет Natioanal Geographic.
«Мы сейчас не имеем данных, имеет ли новый коронавирус специфический запах, но мы знаем, что человеческие тела начинают пахнуть по-другому под влиянием респираторных заболеваний. Если COVID-19 не является в этом плане исключением, то собаки могут помочь нам в диагностике этой инфекции», — рассказал глава департамента по контролю за болезнями профессор Джеймс Логан.
Ранее экспертам LSHTM совместно с исследователями Даремского университета удалось успешно разработать учебную программу для собак, после прохождения которой питомцы научились с высокой точностью выявлять случаи заболевания малярией.
Эти старые наработки и станут основой для нового курса, направленного на противодействие распространению коронавируса.
Помимо развитого обоняния собаки обладают способностью также различать температурные изменения тела человека. Всё это может сделать четвероногих незаменимыми помощниками в борьбе с пандемией, умеющих выявлять даже бессимптомных больных.
В случае успеха программы специально обученные собаки могут быть задействованы для работы в аэропортах и железнодорожных вокзалах. Всё это поможет предотвратить появление новых очагов болезни.
Ранее «ФАКТЫ» писали о способностях собак, которые проявились во время коронавируса в Италии: овчарка Стелла сбежала из дома и нашла больницу, где находился в реанимации ее хозяин. К сожалению, его к тому времени уже не было в живых.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Виноваты яички: медики выдвинули гипотезу, почему представители сильного пола более подвержены COVID-19
Голая на байдарке: британка готовит интересную акцию для поддержки врачей в их борьбе с коронавирусом
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!