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В Киеве пес принес своей хозяйке кольцо с бриллиантами (фото, видео)
В столице во время обычной прогулки с ребенком и собакой Жанна Яременко попала в историю под стать сюжету «Голубого карбункула» Конан Дойла. Ранее подобная история произошла в Великобритании, где мужчина случайно нашел целую россыпь золотых монет. О случае в Киеве участница происшествия сообщает в Facebook.
Жанна Яременко написала, что во время прогулки ее пес Арчи принес кусок черного хлеба. Она начала его ругать, чтобы не подбирал еду на улице, но Арчи упорно тыкал мордой в находку, даже разбудил спящего в коляске ребенка.
«Решила посмотреть внимательнее, что он нашел. Взяла хлеб в руки, разломала. Моему удивлению не было предела. Золотое кольцо и явно с драгоценными камнями», — сообщает хозяйка пса.
Она отнесла находку в ломбард, где подтвердили, что это золото с бриллиантами и сапфирами.
Жанна Яременко готова вернуть кольцо хозяйке.
Ранее сообщалось, что под Бердянском сотрудники контент-агентства при съемках ролика нашли бивень доисторического животного.
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