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Собачья верность: овчарка сбежала из дома и нашла больницу, где умирал ее хозяин
В пострадавшей от коронавируса Италии произошла история, которая растрогала многих людей, показав, насколько верной и преданной своему хозяину может быть собака.
Об этом пишет Newsweek со ссылкой на Il Messagero.
Издание сообщает, что в провинции Пиза хозяин семилетней немецкой овчарки по кличке Стелла заразился коронавирусом SARS-CoV-2 и находился в тяжелом состоянии. Когда его увезли в больницу, собака осталась одна и очень тосковала.
Животное не могло успокоиться несколько дней, а затем выбралось из дома и отправилось на поиски хозяина.
Хотя до больницы было несколько километров, Стелла сумела ее найти. Затем она несколько дней сидела снаружи возле стены отделения, где находился ее хозяин, не желая покидать свое место.
К сожалению, собака напрасно ждала возвращения мужчины: он не пережил болезнь и на следующий день скончался в реанимации.
На животное обратили внимание охранники больницы и медперсонал. Прочитав на бирке на шее у собаки имя ее хозяина, они поняли, что произошло, и разместили в Facebook пост об «осиротевшей» овчарке.
На публикацию откликнулись многие неравнодушные люди, предложившие забрать животное к себе. К счастью, о себе дали знать и родственники умершего мужчины, они в итоге и приютили Стеллу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как полицейских растрогала собака, которая поселилась возле участка и год ждала своего арестованного хозяина. Не менее трогательная история произошла и в зоне проведения ООС: там украинский боец приют собаку, которая стала его настоящим другом.
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