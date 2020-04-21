Спорт

Капитан мужской сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, с 2017 года выступающий в Италии, поведал, каких усилий ему стоило вернуться на родину во время карантина.

«Хочу поделиться с вами своей историей как я добирался домой. Маршрут мой был таким: Перуджа — Рим на машине, Рим — Минск самолетом, Минск — пограничный пункт Мокраны снова на машине, пограничный пункт Мокраны — пограничный пункт Доманово. Начал я свой маршрут в 8 утра, а закончил в два часа ночи. То, что маршрут будет долгим, я знал и это не что-то новое для меня! Все пункты маршрута, кроме последнего, я преодолел достаточно быстро, но Украина как всегда умеет выделиться. Так как 16 числа закрыли пешеходный переход украинской границы и на авто нельзя было выехать хотя бы на нейтральную территорию, наши пограничники сделали неплохой бизнес! После того как вы пройдете 1,7 км от белорусской границы до украинской, вам предложат автобус для переезда нашей границы (от шлагбаума до шлагбаума 300м). Другого варианта нет… И вам приходится платить 250 грн, чтобы перейти свою же границу и заехать в свою же РОДНУЮ СТРАНУ и попасть домой! Причем цену за проезд, как намекнул нам водитель автобуса, устанавливают сами ПОГРАНИЧНИКИ!

Круто быть дома, тосковал по Украине и реально рад, что вернулся! Но о каком на хрен патриотизме мы все здесь поем в Фейсбуке, когда те, кто имеют немного власти, этим пользуются по полной! Зачем мы делим украинцев по языку, по статусу, по взглядам на ситуации и обливаем грязью друг друга, перевоплощаясь в Фейсбучных богов на диване! Если РУССКОГОВОРЯЩИЙ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДЛЯ УКРАИНЫ ПОЛЕЗНОГО, чем те, У КОГО ЕСТЬ СИЛА, ВЛАСТЬ и ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ в нашей с вами стране.

Но, как бы там ни было, я, как и говорил в своих интервью, пройду двухнедельную самоизоляцию дома без выхода на улицу!" - написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Отметим, что «Перуджа», за которую выступает Плотницкий, в нынешнем сезоне занимает третье место в чемпионате Италии, отставая от «Лубе Чивитанова» и «Модены» на одно и два очка соответственно. Свой последний матч в рамках национального первенства «Перуджа» сыграла еще 16 февраля, обыграв на выезде «Равенну».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что волейболист Олег Плотницкий призвал своих соотечественник более ответственно относиться к пандемии коронавируса и соблюдать правила карантина.

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