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Теофимо Лопес может отказаться от боя с Ломаченко
Обладатель чемпионского пояса по версии IBF в легком весе непобедимый американец Теофимо Лопес (15 побед, 12 из них — нокаутом) вполне может отказаться от объединительного боя с украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), владеющим титулами WBA, WBO и WBC.
«Я не приму бой, если на нем не будет болельщиков. С ними и без них — это совершенно разные вещи. Именно фанаты создают уникальную атмосферу в Нью-Йорке на „Мэддисон Сквер Гарден“. Это мой наркотик. А без зрителей это будет обычный спарринг, поэтому я откажусь. Я все делаю ради болельщиков», — рассказал Лопес в интервью RingTV.
А промоутер Боб Арум отметил, что бой не сможет пройти, пока не отменят запрет на перелеты, поскольку Ломаченко на время карантина вернулся в Украину.
Отметим, что поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая, но из-за пандемии коронавируса и введенного карантина по всему миру бой пришлось перенести.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес растолстел на карантине, набрав более десяти килограмм лишнего веса.
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