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Официально: стала известна дата и место боя Ломаченко – Лопес
Чемпион мира по версиям WBA и WBO, а также франчайзинговый чемпион WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) узнал, когда и где пройдет его объединительный бой с обладателем титула IBF непобедимым американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом).
«Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США», — написал украинец на страничке LomUs в Instagram, прикрепив соответствующий ролик, на котором собраны яркие нокауты в исполнении обоих боксеров.
Уже официально! Промо — ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Отметим, что Лопес неоднократно высказывался в нелицеприятном свете о нашем соотечественнике, после чего Василий пообещал, что американец ответит за свои слова в ринге.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская боксерша Кларесса Шилдс превзошла рекорд Ломаченко, став чемпионкой в трех весовых категориях за десять боев.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!