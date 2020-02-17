Официально: стала известна дата и место боя Ломаченко – Лопес

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO, а также франчайзинговый чемпион WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) узнал, когда и где пройдет его объединительный бой с обладателем титула IBF непобедимым американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом).

«Уже официально! Промо-ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США», — написал украинец на страничке LomUs в Instagram, прикрепив соответствующий ролик, на котором собраны яркие нокауты в исполнении обоих боксеров.

Отметим, что Лопес неоднократно высказывался в нелицеприятном свете о нашем соотечественнике, после чего Василий пообещал, что американец ответит за свои слова в ринге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская боксерша Кларесса Шилдс превзошла рекорд Ломаченко, став чемпионкой в трех весовых категориях за десять боев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter