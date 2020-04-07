«Жирный, как дер*мо»: будущий соперник Ломаченко раскритиковал себя (фото)

Спорт

Американский боксер Теофимо Лопес (15 побед, 12 из них — нокаутом), который 30 мая должен был встретиться в объединительном бою с украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), набрал лишний вес на карантине, связанном с пандемией коронавируса.

«Я только-только вернулся к тренировкам. Сейчас мой вес 160 фунтов (72,5 кг. — Авт.). Я слишком тяжел. Если так все будет продолжаться, и я ничего не буду делать, то никакого боя с Ломаченко не будет. Если я не смогу опуститься до легкого веса (61,2 кг. — Авт.), то просто перейду в первый полусредний вес (63,5 кг. — Авт.). Сейчас я жирный, как дер*мо», — пожаловался Теофимо Лопес в комментарии журналисту Гарету Дэвису.

Теофимо Лопес на карантине набрал десять лишних кг

А вот наш соотечественник с нетерпением ожидает предстоящего поединка, дату которого из-за карантина пришлось перенести. «Самое интересное для меня — это посмотреть в его глаза и глаза отца и увидеть их реакцию после боя. У него непростой стиль. Легко бороться с атакующими бойцами, которые идут вперед. Это намного проще. Победителем станет тот, у кого лучший боксер IQ. Мы увидимся на ринге. Он хороший боксер, хороший боец, он молод, и он голоден, и у него большая сила. Я хочу этот бой, потому что он чемпион мира, и у него мой пояс — титул IBF», — рассказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Напомним, что бой Ломаченко — Лопес должен был пройти 30 мая в Нью-Йорке. Новая дата и место проведения поединка пока не названы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Василий Ломаченко борется с коронавирусом «действенными народными методами».

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