- 13:42 Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло
- 13:30 Экс-футболист «Шахтера» в тапочках обогнал машину для картинга
- 13:22 Ослабление карантина в Киеве: названо главное условие
- 13:22 В Тернополе подросток зверски избил пенсионера, а его друзья снимали происходящее на видео
- 13:13 Воду дают аж через день: сеть насмешило «достижение» оккупантов в Алчевске
- 13:11 Наступил знак Тельца: кто эти люди и чего им ожидать
- 13:00 Лекарств нет, средств защиты не хватает: волонтер пожаловалась на катастрофическую ситуацию в украинской больнице
- 12:56 В школьном учебнике нашли «российский» Крым: детали скандала в Эстонии
- 12:48 Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина
- 12:45 Дубинский заявил о возможной причастности помощника министра инфраструктуры Криклия к хищению земли
- 12:42 В Ивано-Франковске в больницах закончились места для заразившихся COVID-19
- 12:33 Комаров рассказал, как возник «Мир наизнанку» и показал забавные архивные фото
Лекарств нет, средств защиты не хватает: волонтер пожаловалась на катастрофическую ситуацию в украинской больнице
Ситуация в медучреждениях Одесского региона, в том числе в так называемых опорных по борьбе с коронавирусной инфекцией, остается крайне напряженной. Сейчас, когда вынужденно закрыли на карантин больницу в Подольске (одну из семи региональных опорных), положение — на грани критического. Это касается не только госпитализации ургентных больных, которых теперь придется транспорировать за сотни километров — аж в Балту, но и общего положения вещей.
Об этом пишет известный одесский волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова. Она приводит одно из обращений, поступивших в адрес фонда 20 апреля: «Моему отцу за два дня так и не сделали ПЦР, потому что „праздник“. При этом он уже 5 тыс грн потратил на лекарства, потому что лекарств в больнице нет, а антибиотики назначают по протоколу лечения обычной пневмонии. КТ сделали в пятницу, врач до сих пор его не смотрел. На горячую линию не дозвонилась. В департамент тоже — выходные. Помогите перевезти отца в Одессу».
Опытный волонтер, организация которой многие годы активно помогает и спасает жизни воинам АТО, детям, оказавшимся в жутких ситуация в ожоговом отделении
Сегодня меня завалили запросами центры семейной медицины — они ходят по пациентам и у них ничего нет. В Раздельной 3 подтвержденных, в Любашовке — два… Ситуация, о которой я кричала три недели на всех штабах, началась. Тем временем в опорных больницах Водников — 10 пациентов, но вся больница работает. В инфекционке — чуть меньше 30, и тоже работают. Средств защиты не хватает. Выдачи от государства до сих пор не начались. Дают просто жалкие крохи… Мы стремительно несемся в полный трындец. Люди в церкви не пошли в большом количестве, зато пошли друг к другу домой… Через неделю праздников, я думаю, мы тут все вздрогнем… Завтра отправляем Подольску следующую партию защитных халатов. Но у нас многое на исходе. Все…" - написала волонтер в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одесские врачи рассказали о реальной ситуации в одной из больниц, которая входит в список опорных по борьбе с COVID-19. Врачи записали видео, заявив, что готовность к коронавирусу есть только на бумаге.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».