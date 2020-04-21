Украина

Ситуация в медучреждениях Одесского региона, в том числе в так называемых опорных по борьбе с коронавирусной инфекцией, остается крайне напряженной. Сейчас, когда вынужденно закрыли на карантин больницу в Подольске (одну из семи региональных опорных), положение — на грани критического. Это касается не только госпитализации ургентных больных, которых теперь придется транспорировать за сотни километров — аж в Балту, но и общего положения вещей.

Об этом пишет известный одесский волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова. Она приводит одно из обращений, поступивших в адрес фонда 20 апреля: «Моему отцу за два дня так и не сделали ПЦР, потому что „праздник“. При этом он уже 5 тыс грн потратил на лекарства, потому что лекарств в больнице нет, а антибиотики назначают по протоколу лечения обычной пневмонии. КТ сделали в пятницу, врач до сих пор его не смотрел. На горячую линию не дозвонилась. В департамент тоже — выходные. Помогите перевезти отца в Одессу».

Опытный волонтер, организация которой многие годы активно помогает и спасает жизни воинам АТО, детям, оказавшимся в жутких ситуация в ожоговом отделении и т. п. , Ножевникова констатирует: «В Подольске полная катастрофа… Пять медсестер и двое врачей уже заболели (данные пока не проверены — уточняю). Родственники пациентов, которые находятся в больнице, пишут, что покупают медикаменты сами, потому что нет многого из самого элементарного — реформа в действии…

Сегодня меня завалили запросами центры семейной медицины — они ходят по пациентам и у них ничего нет. В Раздельной 3 подтвержденных, в Любашовке — два… Ситуация, о которой я кричала три недели на всех штабах, началась. Тем временем в опорных больницах Водников — 10 пациентов, но вся больница работает. В инфекционке — чуть меньше 30, и тоже работают. Средств защиты не хватает. Выдачи от государства до сих пор не начались. Дают просто жалкие крохи… Мы стремительно несемся в полный трындец. Люди в церкви не пошли в большом количестве, зато пошли друг к другу домой… Через неделю праздников, я думаю, мы тут все вздрогнем… Завтра отправляем Подольску следующую партию защитных халатов. Но у нас многое на исходе. Все…" - написала волонтер в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одесские врачи рассказали о реальной ситуации в одной из больниц, которая входит в список опорных по борьбе с COVID-19. Врачи записали видео, заявив, что готовность к коронавирусу есть только на бумаге.

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