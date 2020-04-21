Бензин на украинских заправках подешевеет: прогноз эксперта

Деньги

В Украине продолжается снижение стоимости горючего на автозаправках. Только за неделю, с 14 марта, литр бензина А-95 подешевел на 58 копеек, дизельного топлива — на 61 копейку, сжиженного газа — на 43 копейки. По состоянию на 21 марта, в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляет 23,81 грн за литр, дизтоплива — 23,26 грн, сжиженного газа — 9,39 грн. Однако эксперты считают, что есть все предпосылки для дальнейшего снижения стоимости нефтепродуктов. Особенно в условиях рекордного падения цены нефти на мировом рынке.

Украина начала пополнять резервы дешевой нефтью

Напомним, что в понедельник, 20 апреля, цены на нефть на мировом рынке рухнули настолько, что баррель американской марки WTI по фьючерсным контрактам предлагался по цене дешевле 0 долларов! В таких условиях торги были приостановлены, после чего баррель нефти «подорожал» до нескольких центов. Во вторник, 21 апреля, нефтяной рынок стабилизировался и стоимость барреля нефти Brent при покупке в июне составила 25,39 долларов, а баррель июньской нефти WTI выросла до 21,43 долларов.

Эксперты отмечают, что цены на нефть снизились из-за жестких ограничений на перемещение грузов и пассажиров в рамках сдерживания пандемии коронавируса. Это привело к глобальному сокращению спроса на топливо на 30% и, как следствие, к настолько стремительному накоплению товарных запасов нефти, что в мире не осталось свободных емкостей для ее хранения.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность прекращения импорта сырой нефти из Саудовской Аравии в качестве одного из способов помочь буровой промышленности США.

А в Украине, похоже, решили использовать сложившуюся ситуацию для создания запасов. Оператор нефтетранспортной системы компания «Укртранснафта» начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Первый танкер с примерно 80−90 тысячами тонн нефти вечером 21 апреля прибудет на морской нефтяной терминал «Південний». На этой неделе в «Південний» ожидается прибытие еще одного танкера для «Укртранснафты».

В компании пояснили, что решение начать закупки нефти обусловлено рекордным снижением мировых цен. При этом в рамках обязательств по Ассоциации с Европейским союзом Украина должна до конца 2022 года сформировать минимальный запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн тонн. Причем 30% резерва будет состоять непосредственно из сырой нефти, а 70% — из нефтепродуктов.

«Все горючее может подешеветь еще на 2−3 гривни»

О ситуации, сложившейся на мировом нефтяном рынке, и о ценах на горючее в Украине «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Нынешнюю ситуацию на мировом нефтяном рынке нужно правильно интерпретировать. В новостях об отрицательной стоимости нефти речь идет не о физическом рынке, где нефть покупается и продается реальными покупателями и продавцами, а о фьючерсах — бумагах на право купить эту нефть в ограниченный промежуток времени, а точнее, в мае. Проблема в том, что некуда забирать эту нефть у добывающих компаний. Мощности нефтехранилищ на исходе, а на фоне переизбытка нефти спрос на нефтепродукты упал во всем мире из-за экономического спада, связанного с пандемией. В этих условиях обладателям фьючерсов легче их «сбросить» и даже доплатить покупателям, нежели самим покупать эту нефть.

Что касается физического рынка нефти, то на нем баррель продолжает стоить около 20 долларов. Но это опять же не исключает убыточность продажи нефти добытчиками. Например, доставка российской нефти из Сибири к балтийским или черноморским портам уже стоит дороже, чем сама нефть. Поэтому российские нефтедобывающие компании, по сути, вынуждены доплачивать покупателям, лишь бы те ее забрали. Иначе добычу на месторождении придется останавливать, а это намного дороже, чем нынешние потери на продаже нефти.

Вряд ли нынешняя ситуация с отрицательной ценой фьючерсов долго продержится. Их стоимость на июнь, остается стабильной — около 20 долларов за баррель. То есть нефтетрейдеры надеются, что в июне ситуация на рынке нормализуется.

Что же касается цен на украинских заправках, то на протяжении последних 2−3 недель мы наблюдаем ежедневное их снижение. То одна сеть АЗС опустит цены, то другая. Очередное снижение наблюдаем и в первый день после пасхальных праздников. И этот процесс постепенно ускоряется. Причем разовые снижения цен в разных сетях тоже отличается. Одни заправки опускают цену за день на 20−30 копеек, другие — сразу на 1,5 гривни. На рынке сжиженного газа обвал цен еще более заметный, чем на рынке бензина и дизтоплива. В некоторых регионах уже началась конкурентная борьба между газозаправочными станциями путем резкого снижения цены для привлечения покупателей. Но мы видим еще большой потенциал для дальнейшего снижения цен. Предпосылки для снижения на 2−3 гривни за литр уже сформированы.

Стоит напомнить, что 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Однако, по мнению экспертов, это запоздалое соглашение уже не может остановить перепроизводство нефти и падение ее стоимости.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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