Известный российский режиссер умер от коронавируса

Шоу-бизнес

В России от коронавируса, который приковал к кровати певицу Надежду Бабкину, умер режиссер и актер Иван Щеголев.

О смерти 59-летнего Щеголева сообщил «Известиям» Ефим Любинский — продюсер телесериала «Морозова», где покойный был ведущим режиссером.

По словам продюсера, Щеголева госпитализировали 10 апреля. У него был диагностирован коронавирус. Умер он в московской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова. «Вирус — что тут еще скажешь», — отметил Любинский.

Позже смерть режиссера подтвердила и его дочь Нина. «Это правда. Сердце моего папы остановилось, не выдержав осложнений от COVID-19. Ему было 59 лет. О похоронах в условиях карантина ничего пока не знаю. Верю, что все получится организовать достойно. Вспомните о нем светло в ваших мыслях. Он ушел на Пасхальной неделе», — подчеркнула она.

Кроме многочисленных сериалов, Щеголев снял фильм «Американский дедушка», в котором сыграл свою последнюю роль Евгений Леонов.

Напомним, что ранее российский певец Стас Михайлов перенес коронавирус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter